Governo | consultazioni al Quirinale Diretta tv

Governo - al via le nuove consultazioni<br>Mattarella incontra i partiti : 10.45 - All'uscita dall'incontro con Mattarella, il senatore Riccardo Nencini, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente "PSI-MAIE-USEI" del Senato, ha così commentato:Ci aspettiamo una proposta concreta uscendo dalla schermaglie giornalistiche. La crisi siriana ci obbliga a fare più un fretta e dare rapidamente un Governo alla nostra Repubblica. Chiediamo che venga presentata da chi ha vinto le elezioni, dai tre ...

Consultazioni bis - Nencini e Bonino : “Per Governo non ha senso aspettare regionali”. “Sostegno M5S-Lega? Non ci sono margini” : “Non ha senso aspettare le elezioni regionali. La crisi siriana ci obbliga a fare in fretta e a dare rapidamente un governo alla Repubblica. Sia presentata al più presto dal centrodestra una concreta ipotesi di lavoro che non sia solo programmatica, ma si leghi ad una maggioranza parlamentare”. Lo dice Riccardo Nencini del Psi al termine della consultazione al Quirinale. “Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di accelerare ...

Consultazioni Bis - Svp : “Dialogo con tutti ma escludo fiducia a Governo Lega e M5s”. Poi la domanda-show di Enrico Lucci : “Dialogare con tutti, collaborare è un’altra cosa. Mi sentirei di escludere la fiducia a un governo M5S-Lega, che peraltro non avrebbe bisogno dei nostri voti. Supportiamo le forze europeiste in una prospettiva autonomista”. Così Julia Unterberger della Sud Tiroler Volkspartei (Svp) parlando in tedesco e poi in italiano alla stampa all’uscita del Quirinale. L'articolo Consultazioni Bis, Svp: “Dialogo con tutti ma escludo ...

Governo, secondo giro di consultazioni: i big attesi nel pomeriggio Il Centrodestra sale unito al Colle. Venerdì le cariche istituzionali

Governo - al via secondo giro di consultazioni al Quirinale. LIVE - : Dopo il nulla di fatto del primo giro, il presidente Mattarella sonderà le forze politiche anche sulle questioni internazionali, a partire dalla Siria. Nel pomeriggio i partiti maggiori al Colle

Governo - al via le nuove consultazioni<br>Oggi Mattarella incontrerà i partiti : 12 aprile 2018, 8.30 - Si riparte questa mattina col secondo giro di consultazioni dopo l'insuccesso dei primi incontri. Dopo una mattinata che vedrà l'arrivo al Quirinale, a partire dalle 10.00, del Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato, del Gruppo Misto del Senato, del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo "Liberi e Uguali" della Camera, le consultazioni entreranno ufficialmente nel vivo nel pomeriggio, quando a ...

Consultazioni - il piano di Mattarella : Governo a maggio - sì all'esploratore : Sul Colle anche i segnali di fumo non passano inosservati, figurarsi i documenti vergati nero su bianco. Così l'attenzione del Quirinale si è appuntata ieri sulla nota congiunta di...

Quirinale, Consultazioni da Mattarella: diretta streaming video dei colloqui, Pd, Centrodestra unito e M5s al Colle. Mosse verso il Governo, la sfida Salvini-Di Maio

