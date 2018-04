Governo | alla ricerca dei piccoli spiragli nel muro

Salvini : centrodestra unito e pronto a un Governo di lunga durata guidato dalla Lega : Berlusconi al termine del comunicato congiunto letto da Salvini chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia, sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani". Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

Consultazioni bis - Salvini : “Basta tattiche. Pronti a formare Governo forte con premier indicato dalla Lega” : “Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega”. Lo dice Matteo Salvini, parlando al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Se continuasse il gioco delle tattiche politiche e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che la richiesta di cambiamento emersa dalle elezioni del 4 marzo sarebbe disattesa. ...

Un Governo Lega-FI-FdI necessita di 55 deputati in più alla Camera : ma il clima è d'intesa : Difficile trovare consensi ampi, escludendo M5S e Pd. Comunque se un governo di centrodestra non dovesse avere la fiducia, rimarrebbe in carica per gli affari correnti e sarebbe l'interlocutore ai ...

Governo - tra Pd e M5S riparte il dialogo. Orlando : 'Di Maio rinunci alla Lega e discutiamo' : Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al Governo. Salvini è stato più onesto e ha detto che c'è troppa distanza tra Lega e Pd. Il tema nostro non è pregiudiziale. ...

Governo - Orlando : “Se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere. Pd sia più attivo” : “Se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere”. Il giorno dopo lo scontro in assemblea e nonostante la linea del Partito democratico resti quella della chiusura, l’esponente della minoranza Andrea Orlando insiste. “Di Maio non può dire o la Lega o il Pd”, ha detto a Radiouno. “Deve dire che rinuncia all’interlocuzione con la Lega perché su quei due, tre, quattro, cinque punti ...

Governo - Salvini : "Ci andiamo da soli". Orlando : "M5S vuole dialogo? Rinunci alla Lega" : Via ai veti incrociati in attesa delle consultazioni di domani L'INTERVISTA / Toninelli: "Premier terzo non ha senso" CONSULTAZIONI / Orari e calendario Governo 2018, italiani stanchi dello stallo. E ...

Luigi Di Maio "Governo M5s - Def già pronto"/ Alla Lega : "Salvini scelga il cambiamento o Berlusconi" : Luigi Di Maio, Governo M5s: il candidato premier pentastellato da Termoli invia messaggi politici ben chiari a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e al presidente Mattarella.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Governo : Martina - no Aventino - Pd non sta alla finestra : Roma, 10 apr. , AdnKronos, 'Non stiamo sull'Aventino, il Pd interpreta una posizione limpida, noi siamo parte di un'iniziativa che non starà mai alla finestra'. Lo ha detto Maurizio Martina all'...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Governo - Lega : 'Ok patto alla tedesca - ma prima un passo indietro' : Serve "un passo indietro" per "far nascere un Governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, come dice Di Maio". L'appello è di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, che ...

La Cgia lancia l'allarme : "Il nuovo Governo dovrà fare una manovra da almeno 18 - 5 miliardi" : Il nuovo governo dovrà predisporre entro la fine 2018 una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, per correggere i conti pubblici e per far fronte a uscite ...

M5S - Casaleggio : 'Il Governo dovrà aprire alla partecipazione come in Estonia' : Non dice di che colore sarà il prossimo governo Davide Casaleggio ma dice che chiunque andrà a Palazzo Chigi dovrà occuparsi di partecipazione. La piattaforma Rousseau aperta a tutti i partiti? 'Spero ...