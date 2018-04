GOTHAM - Lo Show Di Jerome Cosa dobbiamo aspettarci dall' episodio 4x18

lostinaflashforward

(Di giovedì 12 aprile 2018)scatena la sua Legion Of Horribles per la città nel nuovo“That’s Entertainment” in onda stasera su Fox.Mancano ormai pochi episodi, esi dirige velocemente verso la fine della stagione promettendo degli episodi alquanto movimentati. Nello scorsoabbiamo assistito alla nascita dell’alleanza di diversi villain della città, e del dualismo trae suo fratello che si nascondeva da lui utilizzando uno pseudonimo. Gli autori ci hanno introdotto così, quello che pare sarà il futuro Joker,solo scoprire come arriverà a diventare il villain che tutti conosciamo.Nel promo del diciottesimocerca di portare la città alla follia, imbastendo uno strano spettacolo con tanto di palco, e non vedo l’ora di vedere in azione il suo nuovo gas esilarante.A opporsi a lui ci sarà ovviamente Jim Gordon, che però a malincuore dovrà chiedere l’aiuto ...