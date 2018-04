Gossip | ecco gli ospiti della 2° sfida tra ' Amici 17' e ' Ballando con le Stelle'

Gossip : Belen riabbraccia i 'De Martino' - ecco dove e quando Video : Tra #Belen Rodriguez e #Stefano De Martino è scoppiata la pace: dopo più di un anno e mezzo di gelo, dovuto alla separazione causata dal ballerino, oggi i due chiacchierati ex sembrano andare d'amore e d'accordo. Anche nel giorno del quinto compleanno di Santiago, la showgirl ha dimostrato di aver seppellito l'ascia di guerra con l'inviato dell'Isola dei famosi [Video], invitando tutta la sua famiglia al party organizzato per il piccolo. Mentre ...

Gossip : Belen riabbraccia i 'De Martino' - ecco dove e quando : Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è scoppiata la pace: dopo più di un anno e mezzo di gelo, dovuto alla separazione causata dal ballerino, oggi i due chiacchierati ex sembrano andare d'amore e d'accordo. Anche nel giorno del quinto compleanno di Santiago, la showgirl ha dimostrato di aver seppellito l'ascia di guerra con l'inviato dell'Isola dei famosi, invitando tutta la sua famiglia al party organizzato per il piccolo. Mentre il ...

Gossip - Loredana Lecciso fa un importante annuncio - ecco cosa ha detto Video : Loredana Lecciso [Video] per il momento a messo da parte la sua vita sentimentale e si sta dedicando anima e corpo al progetto teatrale che avra' inizio tra poche ore. In questi ultimi giorni, la salentina ha postato diverse foto e mini Video sui social che comunicavano la sua nuova avventura lavorativa. E a proposito di questo, ieri la donna ha fatto un importante annuncio. L'ex showgirl pronta al debutto al Teatro Apollo di Lecce Loredana su ...

“Ecco chi è il fidanzato”. Bomba-Gossip su Giovanni Ciacci - svelato il nome dell’uomo che ha rubato il cuore di Giò Giò : la foto della coppia : Giovanni Ciacci, il precursore della same sex dance (il ballo a due con i ballerini dello stesso sesso) a Ballando con le Stelle, dopo l’ultima polemica con Ivan Zazzaroni – il giornalista si è rifiutato di votare la performance di Ciacci e del maestro Raimondo Todaro – ha rivelato a Radio 24 dettagli piccanti della sua vita sentimentale e amorosa: poliamoroso, amante del sesso e della libertà sessuale, la prossima ...

Gossip - Barbara D'Urso rifiuta l'invito di un programma tv : ecco quale e perché Video : Da un decennio Barbara D'Urso [Video] insieme alla sua collega Maria De Filippi è considerata le regina della televisione italiana. Grazie ai loro programmi giornalieri che vanno in da su Canale 5, le due show girl riescono ad ottenere dei grandissimi ascolti. Tutti i seguaci di Lady Cologno, che sono oltre un milione, sanno bene che la loro beniamina ama tantissimo i social infatti è molto attiva sui suoi profili Facebook e Instagram. Su ...

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il Gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo Gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Festival di Sanremo - Fiorello zittisce i Gossip : 'Ecco il video di Laura Pausini' : Fiorello mostra in Sala Stampa a Sanremo il video di Laura Pausini che, colpita da laringite, non riesce ad andare a Sanremo dove era attesa la prima sera. Lo showman zittisce così le voci maligne ...

Gossip news - Michele Placido : crisi con la moglie? Ecco la verità Video : Solo cinque anni fa, Federica Vincenti [Video] 34 anni era innamoratissima di suo marito, il grande attore Michele Placido 71. Per ribadire il concetto che l'amore va oltre la differenza d'eta', la stessa Federica aveva dichiarato: La sera Michele è sempre pieno di energie, invece io sono esausta. Era il 2012. Ma ultimamente la stessa giovane attrice ha confessato a Vanity Fair che l'amore è un sentimento che tende a cambiare e che durante i ...

Gossip U&D - Maria De Filippi arrabbiata con Paolo Crivellin : ecco il motivo Video : Senza dubbio Paolo Crivellin [Video] è uno dei tronisti più indecisi della storia di #Uomini e donne. Il venticinquenne torinese presente nel Trono Classico da circa cinque mesi, a differenza degli altri suoi colleghi Migliorini, Ghio e Marciano che hanno scelto diversi mesi fa, non si è ancora deciso su quale donna l'abbia rapito. Ovviamente questo suo strano comportamento ha creato una serie di polemiche sia da parte delle corteggiatrici ...

Gossip U&D - dopo la separazione da Kikò arriva uno spasimante per Tina : ecco chi : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle notizie di Gossip su Tina Cipollari. Alcuni giorni fa la popolare opinionista di "Uomini e Donne" ha rilasciato un'intervista ad un settimanale facendo delle rivelazioni sorprendenti: lei e il marito Chicco Nalli hanno deciso di separarsi consensualmente. La Vamp ha spiegato anche che la loro crisi è durata alcuni mesi e, nonostante i vari tentativi di salvare il loro matrimonio, per il bene ...

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia : notte choc di paura - ecco cos'è successo Video : Colpo di scena per la coppia di #Uomini e donne composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis [Video]. Le Gossip news di queste ore rivelano che i due fidanzati hanno trascorso dei momenti di paura dovuti al fatto che qualcuno ha provato ad entrare in possesso del profilo ufficiale Instagram della De Lellis. Come accade spesso ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello showbiz che possono contare sull'appoggio di milioni e milioni ...