Google ha pubblicato della documentazione per spiegare Fuchsia OS

tuttoandroid

(Di giovedì 12 aprile 2018)ha reso pubblica una corposafinalizzata aOS. A quanto pare, in realtà, la pagina che la contiene non è propriamente nuova: in precedenza era denominata "book.md" e soltanto recentemente è stata rinominata "The Book". Si tratta delle prime informazioni ufficiali sul nuovo sistema operativo di. L'articolohaperOS proviene da TuttoAndroid.