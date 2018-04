Gmail | nuova veste grafica per la versione Web della casella di Google

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Non è ancora arrivato, ma gia' se ne parla diffusamente. #, ladi posta elettronica creata e gestita daVIDEO, è in procinto di cambiare la propria. Non si sa la data precisa di quando avverra' questo stravolgimento di design, ma è sicuro che accadra' tra poche settimane. Le novita' riguarderebbero non solo la parte estetica, ma anche quella funzionale, andando dunque ad unire l'utile al dilettevole. Il portale online TheVerge è il primo sito a riportare delle immagini che mostrano in anteprima come apparira' agli occhi degli utenti il servizio mail del colosso di Mountain View.: le novita' di design e funzionali Il primo aspetto, a cui tutti faranno caso appena inseriscono le proprie credenziali per accedere al servizio è il material design. Con queste due parole si indica una terminologia applicata da #in tutti i prodotti che offre. ...