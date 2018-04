Gli sviluppatori di Code Vein pensano già al sequel

Nuovi problemi Call of Duty WW2 al 12 aprile - immediato l’intervento deGli sviluppatori : Gli ultimi giorni sono stati assolutamente infuocati per Call of Duty WW2, lo sparatutto targato Sledgehammer Games ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, che ha avuto l'onere di riportare la serie pubblicata da Activision ai fasti del passato, dopo il mezzo passo falso di Infinite Warfare. Un lavoro che procede spedito nella giusta direzione, e la conferma arriva dai DLC che periodicamente stanno facendo la propria comparsa sugli store ...

God of War : Gli sviluppatori parlano della personalizzazione dell'HUD : Non c'è modo giusto o sbagliato di giocare , ..., ma per quei fan che sono sensibili all'HUD, o forse per la gente che vuole fare streaming o registrare e preferirebbe avere meno UI possibile, eccovi ...

God of War : Gli sviluppatori svelano la modalità immersiva senza HUD e altre personalizzazioni : Pochissimi giorni ci separano dall'arrivo dell'atteso God of War e, in vista del lancio, le informazioni sono sempre più numerose. Le ultime notizie si focalizzavano sul sistema di progressione implementato nel gioco, ora arrivano ulteriori novità condivise dagli sviluppatori sul sito ufficiale del titolo.Nello specifico, Jeet Shroff, gameplay/AI engineering di God of War, ha pubblicato un post in cui parla di un altro elemento incluso nel ...

TWRP Builder è un progetto per chiedere aGli sviluppatori port TWRP non ufficiali : TWRP Builder è un progetto molto interessante che si propone di mettere gli utenti in contatto diretto con gli sviluppatori, consentendo loro di effettuare delle richieste di port TWRP non ufficiali. Tramite il progetto open source, che non ha legami con la TWRP ufficiale, sono stati creati già oltre 90 port. L'articolo TWRP Builder è un progetto per chiedere agli sviluppatori port TWRP non ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Spider-Man e gameplay di Peter Parker - parlano Gli sviluppatori : Dopo l'ultima rivelazione di alcuni giorni fa, Insomniac Games ha fornito interessanti frammenti di informazioni sul suo imminente Spider-Man su Twitter. Piccole informazioni che siamo riusciti a ricostruire. I giocatori a quanto pare saranno in grado di controllare Peter Parker in determinati punti della storia. Ma quanti saranno questi momenti? Insomniac ha risposto che saranno "tanti" e questa per noi è una buona notizia. Si apprende che ...

La fisica e la complessità delle ragnatele di Spider-Man PS4 spiegata daGli sviluppatori : Inutile dirlo, nel gameplay di Spider-Man per PlayStation 4 di Insomniac Games la feature dello "sparare" ragnatele sarà un elemento fondante, trattandosi di uno dei tratti caratteristici dell'Uomo Ragno in ogni sua incarnazione mediale. Il recente coverage di Game Informer, che ha svelato la data di uscita della nuova esclusiva Sony insieme a nuove informazioni su trama e giocabilità, ha svelato anche come gli sviluppatori hanno approcciato la ...

Gli sviluppatori di Ghost Recon Wildlands ritengono impossibile introdurre una modalità battle royale nel gioco : Con l'incredibile successo di PlayerUnknown's battlegrounds e Fortnite, è abbastanza ovvio che anche altri studi di sviluppo stiano pensando all'introduzione della modalità battle royale all'interno dei loro giochi. Tuttavia, una battle royale sembra impossibile da includere in Ghost Recon Wildlands. A confermarlo sono gli sviluppatori del gioco che, come riporta VG247.com, hanno affermato su Twitter:"Comprendiamo l'attrazione per la modalità ...

PUBG : Gli sviluppatori sono al lavoro per impedire l'uso di mouse e tastiera ai giocatori console : Da quando Playerunknown's Battlegrounds è arrivato su Xbox One sono costantemente aumentati i giocatori che hanno fatto ricorso ad hardware di terze parti per giocare su console con mouse e tastiera, guadagnandosi un sostanzioso vantaggio sugli avversari che invece utilizzavano un normale controller.Il team di sviluppo è al corrente di questo problema ed aveva già dichiarato a febbraio di stare studiando qualche tipo di contromisura che potesse ...

Instagram limita la quantità di dati disponibili per Gli sviluppatori : La buona notizia è che le gif sono tornate a disposizione delle Storie con l’uovo di Pasqua. Quella che invece sta agitando gli animi è che Instagram ha deciso di restringere fortemente il numero di dati estraibili dall’API a disposizione degli sviluppatori, riducendo il limite delle “chiamate” per ora a utente da 5000 a 200. Il che, per intendersi, ha lasciato interdetti tutti quelli che realizzano applicazioni per il ...

Deathgarden : ecco il nuovo titolo deGli sviluppatori di Dead by Daylight : Gli sviluppatori di Dead by Daylight, Behaviour Interactive, hanno da poco annunciato il loro nuovo progetto intitolato Deathgarden.Come riporta IGN, il team di sviluppo ha condiviso pochi dettagli sul gioco, si tratterà di un "brutale sparatutto asimmetrico" 5v1 e, come potete vedere nel video teaser qui sotto, sembra sarà un titolo decisamente intenso:Deathgarden sarà tra i protagonisti del PAX East 2018 in programma dal 5 all'8 aprile, già da ...

Microsoft consente ora aGli sviluppatori di rilasciare un’app per un gruppo privato di utenti : Microsoft ha annunciato di recente l’aggiunta di una nuova funzione in Windows Dev Center che aiuterà di molti gli sviluppatori ai fini di testare le proprie app. Adesso, quando si sta per rilasciare una UWP sul Microsoft Store apparirà un’opzione denominata “Private audience” che, se attivata, permetterà al developer di rendere disponibile la propria app solo ed esclusivamente a un gruppo di utenti specifico che può fare ...

Omensight : il nuovo titolo deGli sviluppatori di Stories : The Path of Destinies arriverà anche su PS4 : Spearhead Games, lo sviluppatore di Stories: The Path of Destinies, ha annunciato oggi che il suo prossimo titolo, Omensight, sarà lanciato per PlayStation 4 insieme alla versione per PC. Il gioco, vi metterà nei panni di un Araldo che avrà il compito di capire cosa ha causato la recente apocalisse. Omensight, come segnala PlayStation LifeStyle, verrà lanciato nella stagione primavera / estate del 2018.In occasione dell'annuncio, è stato ...

