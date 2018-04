Gli ingressi monumentali del Taj Mahal sono stati danneggiati dal forte vento

Ospiti e scaletta del concerto deGli Afterhours al Forum di Assago del 10 aprile : info biGlietti e ingressi : Il concerto degli Afterhours al Forum di Assago va a concludere i festeggiamenti per i 30 anni di carriera del gruppo guidato da Manuel Agnelli. L'evento è già stato dichiarato sold out, per cui non esiste la possibilità di acquistare i biglietti per il live. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto con consegna tramite corriere espresso, possono presentarsi direttamente all'ingresso a partire dalle ore 18, orario stabilito per ...

Visiti Usa - Washington vuole controllare i social per Gli ingressi - : I richiedenti dovrebbero fornire dettagli sui loro account Facebook e Twitter e sulle loro identità in rete usate negli ultimi cinque anni. Si stima che sarebbero circa 14,7 milioni le persone ...

40mila persone all'Antica Fiera di Godega - raddoppiati Gli ingressi : Per noi la più grande soddisfazione è vedere i nostri espositori contenti perché la Fiera la facciamo per loro e per stimolare l'economia locale, per mettere in circolo merci e persone, per ...

Ritiro biGlietti per i Metallica a Bologna - ingressi e orari del concerto del 14 febbraio : info utili e ultime disponibilità : Tutte le informazioni sul Ritiro dei biglietti per i Metallica a Bologna e sugli orari del concerto del gruppo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno questa sera, 14 febbraio, sono disponibili in questo post. Vi ricordiamo che, in caso di acquisto del biglietto online su TicketOne.it, il nome dell'intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione, verrà riportato sui biglietti acquistati. Il suddetto dovrà quindi presentarsi ai ...

Al via il tour di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio : info biGlietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio apre la lunga stagione di concerti dell'artista di Oh, vita! che va così a supportare il suo ultimo disco di inediti rilasciato con la produzione di Rick Rubin. 12 le date che l'artista terrà nella grande arena alle porte di Milano, nelle quali non mancheranno sorprese per i numerosi fan che hanno deciso di prendere parte ai concerti che Lorenzo Cherubini ha concepito per il ...

Passaporti falsi per ingressi neGli Usa : ANSA, - PERUGIA, 2 FEB - E' considerata dagli investigatori un'associazione per delinquere con base a Foligno che favoriva l'ingresso illegale di albanesi negli Usa , dopo il pagamento di 20 mila ...

Ingressi illegali di albanesi neGli Stati Uniti - 3 arresti : Roma, 2 feb. , askanews, Con l'operazione 'Overtime' la polizia ha arrestato tre persone, un albanese , P.P., 37enne, e due italiani , di 47 e 44 anni, accusati di aver costituito una banda che, a ...