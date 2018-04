Gli azzurri del Pentathlon Moderno in ritiro al Colle del Sestriere

Volley - Europei U18 maschili : Gli azzurrini calano il poker e volano in semifinale : Streaming Tutte le partite del Campionato Europeo under 18 maschile saranno trasmesse in diretta streaming dal sito Laola1.tv

Volley : Europei Under 18 - Gli azzurri superano la Francia e sono in semifinale : PUCHOV , SLOVACCHIA, - Prosegue la marcia vincente della nazionale Under 18 nell' Europeo di categoria. Stasera gli azzurrini di Fanizza hanno superato nettamente 3-0 , 25-18, 25-19, 25-15, la Francia ...

Juve-Napoli vietata aGli azzurri?Stop vendita biGlietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di avere i suoi sostenitori a Torino nel big match che può valere lo scudetto, ma saranno le autorità a dare o meno il via libera per la trasferta dei tanti tifosi azzurri che attendono l'evento.

Badminton - Europei 2018 : gli accoppiamenti deGli azzurri nel primo turno della manifestazione continentale : Sono stati sorteggiati i tabelloni dei Campionati Europei di Badminton, che andranno in scena a Huelva, in Spagna, nella settimana dal 24 al 29 aprile. Saranno in gara sei azzurri: Rosario Maddaloni nel singolare maschile e nel doppio con Giovanni Greco, Lukas Osele e Kevin Strobl nel doppio maschile, Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio femminile. Nel doppio misto vedremo ancora all’opera Silvia Garino e Kevin Strobl. Nel singolare ...

Scelti Gli azzurri per i Mondiali di marcia in Cina : La località cinese ha già ospitato la manifestazione nel 2014, in quel caso con il nome di Coppa del Mondo. Di seguito i nomi di tutti i convocati. , Foto Colombo/FIDAL, UOMINI/Men 20 km Marco DE ...

Ciclismo : le ambizioni deGli azzurri verso le Classiche delle Ardenne. Si punta su Vincenzo Nibali : Conclusasi la Settimana Santa del Ciclismo internazionale, quella che va dal Giro delle Fiandre alla Parigi-Roubaix, ci si avvicina lentamente alla quarta Classica Monumento della stagione: la Liegi-Bastogne-Liegi. Prima della Doyenne nelle Ardenne ci saranno però anche le attese Amstel Gold Race e Freccia Vallone. Quali ambizioni per gli azzurri nelle Classiche con le tradizionali côte? Sulle pietre il Bel Paese ha fatto tantissima fatica e ora ...

Italia-Francia 1-3 : Fognini perde la testa e Gli azzurri sono eliminati : Chiudiamo nelle migliori 8 nazioni del mondo'. Per l'Italia , Fognini-dipendente nel bene e nel male, ma questa non è una novità, la semifinale di Davis è stata un bel sogno. Svanito in un pomeriggio ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo : saranno 26 Gli azzurri in gara : Si sono concluse a Mantova le gare di selezione per la formazione della squadra italiana di Canoa velocità che prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo a Duisburg, in Gernania, a fine maggio. Il DT Guglielmo Guerrini, sulla base della somma dei tempi fatti registrare sulle varie distanze, ha selezionato 26 atleti, dei quali 15 nel kayak maschile, 6 nel kayak femminile e 5 nella canadese maschile. Di seguito l’elenco completo dei ...

Taekwondo - German Open 2018 : Antonio Flecca si ferma ai piedi del podio - fuori al primo turno Gli altri azzurri : Si è aperto oggi ad Amburgo il German Open di Taekwondo, torneo di categoria G1 che vede in azione i migliori atleti del mondo e che assegna punti fondamentali per il ranking. L’Italia sfiora il podio con Antonio Flecca che si ferma ai quarti di finale nella categoria -58 kg. L’atleta delle Fiamme Rosse dopo aver brillantemente superato i tedeschi Sultani e Gokce si è dovuto arrendere al belga Bensaleh nell’incontro decisivo per salire sul ...

Taekwondo - Gabriele Caulo e Sofia Zampetti fenomenali ad Hammamet! Sono tre Gli azzurri qualificati per gli Youth Olympic Games di Buenos Aires : L‘Italia si presenterà agli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires con ben tre atleti nel Taekwondo. Gabriele Caulo e Sofia Zampetti hanno conquistato il pass per i Giochi Olimpici Giovanili, disputando uno straordinario torneo di qualificazione ad Hammamet, in Tunisia, e unendosi ad Assunta Cennamo, che ieri aveva già ottenuto l’accesso alla prestigiosa competizione che avrò luogo in Argentina nel prossimo mese di ottobre. Il ...

Volley : Europei Under 18 - esordio ok per Gli azzurri - travolta l'Ucraina : PUCHOV , SLOVACCHIA, - Meglio non poteva cominciare il Campionato Europeo Under 18 per la nazionale azzurra di Vincenzo Fanizza che nella partita di esordio nel girone di Puchov ha superato 3-0 l'...

