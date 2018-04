Giuliano Peparini : 'Ecco perché non sarò ad Amici 18' : Amici, il talent di Maria De Filippi, ha iniziato lo scorso sabato i serali, il tutto all’insegna delle novità, novità che hanno causato un’ondata di polemiche ancora vivide a distanza di una settimana. La delusione del pubblico è stata ben visibile da subito nello share che ha castigato il programma, arrivato alla sua diciassettesima edizione, e ha preso poi corpo tramite i social network. I motivi dell’insoddisfazione popolare sono vari, tutti ...

