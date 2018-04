Giovedi 12 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Matrimonio a prima vista 3 - dal 12 aprile ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno : Arriva da giovedì 12 aprile alle 21.15 su Sky Uno la terza stagione di Matrimonio a prima vista, il docu-reality prodotto da Nonpanic che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti.

Programmi TV di stasera - giovedì 12 aprile 2018. Su Rai3 «La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler» : La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Tutta la vita: Quando il padre biologico di Sofia viene trovato in fin di vita, i sospetti dei Carabinieri ricadono su Seba. Intanto Giovanni ha abbandonato il seminario con l’intento di conquistare Anna, mentre Cecchini vede Zappavigna, il ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 12 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 12 aprile 2018: Il timore di perdere il suo POSTO di lavoro allo studio Enriquez porta Elena Giordano (Valentina Pace) a compiere un passo falso… Sempre più innamorato di Anita Falco (Ludovica Bizzaglia), Vittorio (Amato D’Auria) si affida a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)… Proprio nel momento in cui Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sembrano aver ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018: Dopo aver parlato con Emilia e successivamente al rimprovero di Camila, Beatriz ha paura di una dura punizione da parte di Hernando per via del “gossip” sulla sua amicizia con Aquilino Benegas. In realtà Hernando è troppo occupato a pensare ai suoi problemi economici… Matias e Marcela si vogliono sempre più bene e questo nuovo affiatamento riempie di ...

Festival Internazionale del Giornalismo 2018 " Giovedì 12 aprile : Eventi in live streaming - Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul sito, nella scheda di ogni evento, sul canale YouTube e sulla piattaforma video di IJF, dove è possibile seguire gli ...

Meteo : le previsioni per domani - giovedì 12 aprile : Brutto tempo in quasi tutta Italia, con poche eccezioni (e tutte al Sud) The post Meteo: le previsioni per domani, giovedì 12 aprile appeared first on Il Post.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018: Eric (John McCook) alla fine si riappacifica con la moglie Quinn (Rena Sofer) e decide di tornare a casa… Sheila (Kimberlin Brown) è sicura che Eric divorzierà da Quinn e che lei tornerà nella vita del suo ex. Charlie (Dick Christie) tenta come può di fare accettare alla Carter la realtà dei fatti, ma è tutto inutile… Ancora una volta Wyatt (Darin Brooks) ...

Maurizio Costanzo Show : gli ospiti di giovedì 12 aprile 2018 : Tra i nuovi ospiti del Maurizio Costanzo Show anche Giancarlo Magalli e Selvaggia Lucarelli Un po’ a sorpresa, tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show di giovedì 12 aprile 2018 ci saranno anche Giancarlo Magalli e Selvaggia Lucarelli. Ultimamente Magalli ha difeso Frizzi dalle critiche dell’ex direttore di Rai1 Del Noce e si è ritrovato la […] L'articolo Maurizio Costanzo Show: gli ospiti di giovedì 12 aprile 2018 proviene da ...

Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018 : Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018. A Roma tempo instabile con piogge diffuse. Nel Lazio piogge in mattinata con intensificazione dei fenomeni al pomeriggio. Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018 Meteo Roma Condizioni di tempo instabile con piogge diffuse al mattino sempre più intense nel corso del pomeriggio. Fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo ...

Reggio Emilia : Giovedi 12 aprile a teatro con Lifc Emilia : Sono previsti due spettacoli uno pomeridiano alle 16,00 e uno serale alle 21,00. I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso Media Ticket Srl. Per info e prenotazioni rivolgersi a ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 11 e giovedì 12 aprile 2018 : anticipazioni puntata 436 di Una VITA di mercoledì 11 e giovedì 12 aprile 2018: Mauro trattiene Zenon in prigione, mentre Fernando Mondragon lo accusa di aver fatto del male a Sara e di avere una relazione con quest’ultima. Simon ed Elvira sono in procinto di baciarsi, ma Liberto avvisa la giovane Valverde che suo padre la sta cercando. Celia vede Cruz, il quale le chiede di procurargli due documenti falsi per poter scappare; ...

Consultazioni - Mattarella ha deciso<br>I nuovi incontri giovedì 12 e venerdì 13 aprile : Mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora temporeggiano e il Pd insiste nel restare all'opposizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha stabilito la data delle prossime Consultazioni: giovedì 12 e venerdì 13 aprile. Questa volta l'ordine sarà invertito, nel senso che prima ascolterà le forze politiche e poi le cariche istituzionali, mentre la settimana scorsa ha incontrato prima i Presidenti di Senato e Camera, Maria ...

