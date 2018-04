GIOVANI ARTISTI - Il 13 | 14 e 15 aprile visite guidate gratuite all' interno del cantiere

Ginnastica artistica - l’Italia femminile può davvero sognare le medaglie a Tokyo 2020? Tra GIOVANI rampanti e veterane ancora preziose : L’Italia ha vinto soltanto una medaglia alle Olimpiadi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Bisogna risalire ad Amsterdam 1928, all’argento conquistato da Carla Marangoni (recentemente scomparsa) e compagne: la Polvere di Magnesio era agli albori per il gentil sesso, il tasso tecnico e la concorrenza erano decisamente minori rispetto a quelli attuali. Sono passati 90 anni dall’impresa delle ragazze di Pavia, ...

Pattinaggio artistico - i GIOVANI italiani da seguire in vista di Pechino 2022. Matteo Rizzo guida la danza : Due giorni fa abbiamo cercato di capire come sarà composta la nazionale italiana di Pattinaggio artistico del futuro, tentando di formare una ipotetica rosa tra veterani e atleti in rampa di lancio. Oggi cercheremo invece di individuare quali altri azzurrini potrebbero esplodere in questo quadriennio, sognando una partecipazione a Pechino 2022. Nel campo individuale femminile, come già spiegato, la situazione è chiaramente quella più delicata. ...

Assomusica a Sanremo : “Il nostro Premio rappresenta un riconoscimento a favore di uno dei GIOVANI ARTISTI presenti al Festival” : Il “Premio Assomusica 2018” sarà destinato ad uno degli otto giovani artisti in gara al Festival nella categoria “Nuove Proposte”: la premiazione si svolgerà venerdi 9 febbraio alle ore 16 nella Sala Stampa del Teatro Ariston di Sanremo. “Il nostro Premio rappresenta un riconoscimento a favore di uno dei giovani artisti presenti al Festival con evidente capacità di calcare il palco, di creare un rapporto con il pubblico, di interpretare la ...