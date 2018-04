Giornata depressa per Randgold Resources

Giornata depressa per Smurfit Kappa : Sottotono Smurfit Kappa , che passa di mano con un calo dell'1,95%. L'andamento di Smurfit Kappa nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Giornata depressa per Prysmian : Ribasso composto e controllato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Prysmian è più fiacca ...

Giornata depressa per G4S : Seduta in ribasso per G4S , che mostra un decremento dell'1,85%. Il trend di G4S mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso ...

Giornata depressa per Johnson Controls International : Seduta in ribasso per Johnson Controls International , che mostra un decremento dell'1,94%. Lo scenario su base settimanale di Johnson Controls International rileva un allentamento della curva ...

Giornata depressa per Toll Brothers : Ribasso composto e controllato per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del ...

Giornata depressa per 3I Group : Seduta in ribasso per 3I Group , che mostra un decremento dell'1,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Giornata depressa per LVMH : Retrocede la holding francese , con un ribasso dell'1,98%. Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal World Luxury Index . Tale ...