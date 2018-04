Ginnastica ritmica | Coppa del Mondo 2018 | spettacolo a Pesaro | l’Italia vuole tornare

oasport

: Al via la World Cup di Ginnastica ritmica 'Pesaro 2018' - viverepesaro : Al via la World Cup di Ginnastica ritmica 'Pesaro 2018' - DisneyperMamme : Da domani fate il tifo con noi per le splendide Farfalle della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica. ?? Mentre a… - StileTV : Ginnastica Ritmica, atlete campane mancano le finali nazionali di specialità Gold -

(Di giovedì 12 aprile 2018) L’Adriatic Arena diè pronta per ospitare la seconda tappa delladeldi: i piccoli attrezzi torneranno a essere protagonisti in Italia a otto mesi di distanza dai Mondiali, la competizione marchigiana regalerà grandenel weekend del 13-15 aprile. Il pubblico accoglierà a braccia aperte le Farfalle che proprio in questo impianto si sono laureate Campionesse delcon i cinque cerchi e che cercheranno di strabiliare nuovamente dopo aver conquistato un argento e due bronzi a Sòfia due settimane fa nel primo appuntamento didel. L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con la squadra guidata da Alessia Maurelli, le ragazze di Emanuela Maccarani punteranno dritte alla vittoria nel concorso generale (la prova olimpica) ma dovranno sfidare le migliori formazioni in circolazione come la Russia Campionessa ...