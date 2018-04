Gigi Buffon furioso dopo Real Madrid-Juventus | ' Arbitro bestia | bidone dell' immondizia al

Gigi Buffon suona la carica : 'Real Madrid più forte della Juventus - ma per la qualificazione è 50-50' : Gigi Buffon ci crede e suona la carica per la Juventus , impegnata contro il Real Madrid in Champions League 300 giorni dopo l'amarissima finale di Cardiff. Intervistato dagli spagnoli di Marca prima ...

Alena Seredova - nuova vita a Sabato Italiano : 'Quando Gigi Buffon la lasciò per Ilaria D'Amico' : A Sabato Italiano il direttore del settimanale Novella 2000 racconta la nuova vita di Alena Seredova . La modella ha dichiarato recentemente in un'intervista su 'Chi' di essere serena accanto al nuovo ...

Alena Seredova e l’addio di Gigi Buffon : ‘Avrei preferito scoprirlo diversamente’ : “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino […] Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono […]”. A parlare è Alena Seredova e il riferimento chiaramente è all’ex marito Gigi Buffon. In esclusiva per Chi la showgirl si racconta nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo per festeggiare i suoi 40 anni, e ...

“Gigi - vergogna”. Buffon - il gesto (a Ilaria D’Amico) che non piace. Sui social continua a girare questa foto accompagnata da un bel po’ di insulti per il portierone. Ma è davvero così grave? Ai “bacchettatori” l’ardua sentenza : Gigi ma che fai? Dove è finita tutta la tua signorilità? Un caso, senza dubbio non grave, che sta facendo discutere-commentare, tantissime persone in giro per l’Italia. Siamo a Torino, patria della Juventus. È qui che il campione del mondo Buffon, giustamente, fa la spesa insieme alla sua bella compagna Ilaria D’amico. Ma è proprio in questo frangente che capita “il fattaccio” (si fa per ridere, ndr). Ed eccolo super Gigi, mentre è ...

Gigi Buffon poco cavaliere : Ilaria D'Amico fa la spesa - lui comodo in auto non l'aiuta con le buste : Mentre è indeciso se lasciare o meno il mondo del pallone, Gigi Buffon non ha esitazioni in amore. Il portiere della Juventus infatti ha lasciato l'ex Alena Seredova per Ilaria D'Amico, conduttrice Sky, da cui ha avuto il figlio Leopoldo ...

Buffon-Donnarumma - quando Gigi era Gigio : 19enni a confronto : ... exploit di pari passo con i trionfi in Coppa e Supercoppa italiana all'età di 21 anni, Gigi ha già debuttato in Coppa Uefa e si appresta a entrare nella leggenda dello sport italiano. Tralasciando ...

NAZIONALE - Gigi BUFFON/ “Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro : sono il portiere della Juve!” : GIGI BUFFON parla dal ritiro dell'Italia e tuona: "Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro" Ma il numero uno non si sbilancia sul suo futuro in NAZIONALE(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Gigi Buffon : “Polemiche sul mio ritorno? Siamo uno strano Paese. La mia ultima partita? Una serata felice” : Gigi Buffon torna in azzurro dopo le lacrime versate nella triste notte di San Siro, quella della mancata qualificazione ai Mondiali. Ci sarà ancora lui tra i pali nell’amichevole di domani contro l’Argentina. Oggi il nostro capitano si è presentato in conferenza stampa e si è subito difeso contro le polemiche sul suo ritorno: “Siamo uno strato Paese, far sorgere una polemica simile sulla mia persona dopo che sono 25 anni che ...

Gigi Buffon agli azzurri paralimipici di hockey su ghiaccio : 'Coraggio - sono orgoglioso di voi' : Il video messaggio di Gigi Buffon agli atleti italiani impegnati alle Paralimpiadi di PyeongChang. Il portiere azzurro, dopo avere sconfitto la Svezia in Corea, aveva detto di avere vendicato Buffon ...

Il doppio addio di Gigi a Juve e Italia : Buffon smette a fine anno : Il doppio addio di Gigi a Juve e Italia: Buffon smette a fine anno Il portiere avrebbe già deciso di smettere al termine della stagione. E per la convocazione con la Nazionale… Continua a leggere L'articolo Il doppio addio di Gigi a Juve e Italia: Buffon smette a fine anno proviene da NewsGo.

Morte Astori : la commovente lettera di Gigi Buffon : Morte Astori, il capitano della Nazionale Gigi Buffon ha voluto scrivere una bella lettera al suo ex compagno nell’Italia. Compagno sì, ma anche amico e collega stimato. “Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l’unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la ...