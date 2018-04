Gianluca Vacchi ritrova l' amore | eccolo con la nuova fidanzata | «E' la modella

A casa di Gianluca Vacchi : uno chalet a Cortina fra piscine e lusso sfrenato : Gianluca Vacchi ha una vera e propria passione per le case di lusso . L'imprenditore bolognese ha diversi 'rifugi' sparsi in tutto il mondo oltre ad uno yacht. Dopo L'Eremita , la splendida villa nel bolognese, la magione di Ibiza e quella di Miami , il dj ama rilassarsi nel suo chalet di Cortina. Fra paesaggi mozzafiato, sport e ...

Emigratis 3 - Pio e Amedeo/ Anticipazioni e diretta 26 marzo 2018 : da Gianluca Vacchi a Fedez e Chiara Ferragni : Emigratis 3, Anticipazioni puntata 26 marzo: Pio e Amedeo voleranno a Los Angeles, dove incontreranno Fedez e Chiara Ferragni! Appuntamento stasera, alle 21.20, su Italia 1(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 08:45:00 GMT)

Gianluca Vacchi sulla sua schiena spunta il suo volto tatuato : Gianluca Vacchi continua a sorprendere i suoi numerosi follower. E chi se non Capitan America poteva tatuare la schiena di Gianluca Vacchi? La didascalia a margine del video social in cui mostra il suo ultimo tattoo parla chiaro: “I supereroi trattano solo con i supereroi”. Ma cosa si è fatto incidere l’imprenditore bolognese nell’ultimo lembo di pelle della schiena rimasto ancora intatto? Se stesso, ovviamente. Ebbene ...

Gianluca Vacchi sono un miliardario divertito : Gianluca Vacchi è un fenomeno social da sempre parla del suo successo su Instagram: “Ovviamente Instagram ha ampliato il numero dei miei spettatori – ha fatto sapere in un’intervista al “Rolling Stones” – L’unica cosa che è varia è la percezione che si ha di me nazione in nazione. In Italia sembra che sono uno che fa l’idiota, fa i balletti, ride e scherza”. “La mia vita è sempre stata uguale. È da quando ho la possibilità di farlo che ...

Gianluca Vacchi punta il dito contro i follower italiani : E' laureato in Economia e Commercio, e ha lavorato nell'azienda di famiglia. Kim Kardashian: la copertina che ha fatto infuriare le donne indiane - LEGGI Da qualche anno è diventato una star del web. ...

Gianluca Vacchi : 'Sono un miliardario divertito. Non sono stupido - ho pochi haters ma tutti in Italia' : ... @GianlucaVacchi, in data: Gen 3, 2018 at 10:38 PST Ora si è dato alla musica e al mondo dei deejay: 'Io sono semmai un milionario divertito. Lo faccio per passione, non per bisogno. Non me lo può ...

Gianluca Vacchi : "Sono un miliardario divertito. Non sono stupido - ho pochi haters ma tutti in Italia" : MILANO ? ?La mia vita è sempre stata uguale. È da quando ho la possibilità di farlo che vivo in questo modo?. Gianluca Vacchi, fenomeno social da sempre seguito...

Gianluca Vacchi : «Ho pochi hater ma ce li ho tutti in Italia» - : Gianluca Vacchi si sta preparando alla Miami Music Week, che è un po' il Tomorrowland invernale per chi può permettersi un volo transoceanico , tutti gli altri, in streaming, . Già, perché, parrallelamente alla sua attività da influencer di Instagram, il milionario tutto muscoli, balletti e tatuaggi sta portando avanti una carriera da DJ dell'EDM. E a chi lo ...

'Baglioni - sembri lo zio di Gianluca Vacchi'. Uragano Virgilia Raffaele a Sanremo : Virginia Raffaele travolge il Festival. L'attrice rinuncia ai travestimenti e sale dalla platea sul palco dell'Ariston nei panni di se stessa, per raggiungere il direttore artistico: 'Ho comprato il ...

Virginia Raffaele a Baglioni : 'Sembri lo zio di Gianluca Vacchi'. L'imitazione di Michelle e la battuta su Trussardi : Virginia Raffaele travolge il Festival. L'attrice rinuncia ai travestimenti e sale dalla platea sul palco dell'Ariston nei panni di se stessa, per raggiungere il direttore artistico: 'Ho comprato il ...