Giada | studentessa suicida | ' Io e te come due sorelle' | l' addio della cugina su Facebook

Studentessa suicida all'università - Giada torna a casa : giovedì i funerali : Tornerà a casa domani il feretro di Giada , la 26enne di Sesto Campano che si è tolta la vita a Napoli, lanciandosi dal tetto della Facoltà di Scienze Naturali, dove studiava. La Procura partenopea non ...

Giada Di Filippo - studentessa suicida a Napoli/ Funerali giovedì - lutto a Sesto : commuove la lettera del prof : Giada Di Filippo , studentessa suicida a Napoli . L'ultima telefonata al fidanzato: “Scusa, non ce la faccio”. Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta all'Università a Monte Sant'Angelo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Napoli - l'Università Federico II si ferma in memoria di Giada - la studentessa suicida : Tutti fermi per Giada: questa mattina l'Università Federico II ha ricordato Giada, la studentessa fuori sede, originaria di Sesto Campano in Molise, che ieri s'è tolta la vita lanciandosi dal tetto ...