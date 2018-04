Giada Di Filippo e quelle morti legate alla tesi di laurea

gqitalia

(Di giovedì 12 aprile 2018)Diha 26 anni. Arriva da Sesto Campano, Isernia. E studia Scienze Naturali all’Università di Napoli. È un po’ indietro con gli esami. Ma probabilmente non sa come dirlo a chi le sta intorno. Forse sente su di sé una grande aspettativa. Di fatto, decide di dire a tutti che deve discutere finalmente latanto attesa. Dal Molise arrivano in molti per un giorno così importante: genitori, amici, un fratello e la cugina. Nessuno immagina minimamente che possa trattarsi di una messinscena.mette l’abito elegante. Quando il fidanzato arriva con un mazzo di fiori e le telefona per chiedere in che aula si trovi per assisterediscussione, capisce di essersi infilata in un tunnel. E trova una sola via di fuga: sale sul tetto dell’Ateneo. E si getta nel vuoto. Una tragedia immane. Scrive su Facebook il professor Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e ...