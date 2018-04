Gentiloni | non parteciperemo ad azioni militari in Siria

Gentiloni : l'Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria : Il premier Paolo Gentiloni ha condannato l'uso di armi chimiche in Siria, ma ha anche confermato che l'Italia non parteciperà ad azioni militari contro Damasco. Il presidente del Consiglio ha avuto ...

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Giorgia Meloni - il sospetto sulla data delle amministrative : 'Paolo Gentiloni vuole che la gente non voti' : Crescono i sospetti dietro la decisione del governo uscente di fissare la data delle prossime elezioni amministrative al 10 giugno, con eventuali ballottaggi al 24. L'attacco più diretto è arrivato da ...

Banche venete - altolà M5s sul decreto per i rimborsi ai truffati : “Gentiloni non si azzardi - servono più soldi e criteri diversi” : Per il decreto attuativo del “fondo di ristoro finanziario” da 25 milioni l’anno per quattro anni inserito nell’ultima legge di Bilancio sono scaduti i termini venerdì 30 marzo. Ma il M5s chiede al governo uscente di non procedere. E lasciare al prossimo esecutivo il compito di stabilire come risarcire i risparmiatori vittime di reati bancari, a partire da quanti hanno perso denaro investito in azioni e obbligazioni di ...

Reddito d’inclusione - Gentiloni : “Funziona - non stiamo parlando di buone intenzioni. Non possiamo permetterci velleità” : Il Reddito di inclusione? “Funziona e non era scontato. Non stiamo parlando di buone intenzioni, che fioccano in questa fase sull’argomento, ma di fatti”. A rivendicarlo è il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza “Reddito di inclusione: un primo bilancio”, insieme al presidente dell’Inps Tito Boeri. Gentiloni ha poi avvertito il prossimo: “Questa misura riguarda ...

Povertà - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 al Sud. Gentiloni : Paese non può permettersi fiera velleità : Nel primo trimestre 2018, i beneficiari di misure di contrasto alla Povertà sono quasi 900mila: 7 su 10 risiedono al Sud Italia, la Campania si aggiudica il triste primato. A seguire Sicilia e ...

Nomine : Roventini (M5S) - premiare merito - Gentiloni non decida solo : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Una società sana premia il merito, rimuove le disuguaglianze, punisce i disonesti ed investe sui propri talenti, sull’istruzione e sull’innovazione. Nei prossimi mesi ci sarà da affrontare ed indirizzare il futuro di tante società partecipate pubbliche: competenza, trasparenza, ed onestà saranno le nostre stelle polari per raggiungere l’obiettivo di una nuova crescita sostenibile ed ...

Gentiloni : in Ue non vedo allarme Italia per stabilità mercati : Bruxelles, 23 mar. , askanews, In Ue 'non vedo un allarme Italia per la stabilità sui mercati, lo spread e queste cose qui; vedo una consapevolezza del fatto che la convergenza nell'Eurozona', dove la ...