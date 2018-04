Genoa | sfuma il prestito di Lunin L' Inter lo darà al Bologna

Calciomercato Genoa - sfumano due operazioni in uscita : Calciomercato Genoa – Si è concluso il Calciomercato del Genoa, il club rossoblu non è riuscito a concludere le operazioni in uscita che erano state programmate. Proprio prima del gong è sfumata la trattativa con il Cagliari per Cofie, alla fine non ci sono stare le condizioni per raggiungere l’accordo. Così come non è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Rigoni al Parma. Si conclude così dunque il mercato del Genoa, una ...