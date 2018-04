: #News #Gelmini:con M5S solo se riconosce Cav - CybFeed : #News #Gelmini:con M5S solo se riconosce Cav - Mamox__ : Gelmini:'Trattiamo con #M5S se riconosce dignità si #ForzaItalia.' Signora Gelmini, come si fa a riconoscere dignit… - NotizieIN : 15:13 | Governo, Gelmini: 'Trattiamo con M5s se riconosce dignità di FI' -

Per un accordo Centrodestra-M5S è necessaria una "dichiarazione esplicita e formale da parte del Movimento circa una partecipazione di tutto il centrodestra alle trattative" per il governo "a partire da Forza Italia e da Silvio Berlusconi". Lo ha detto la capogruppo alla Camera di Forza Italia,, dopo il vertice a Palazzo Grazioli, a poche ore dal colloquio con il presidente Mattarella per il secondo giro di consultazioni. Il centrodestra (Lega,Fi,FdI) andrà unito al Colle.(Di giovedì 12 aprile 2018)