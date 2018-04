Gelmini | parteciperemo a governo solo se 5S riconosce Berlusconi

romadailynews

: Gelmini (FI): accordo solo se M5s riconosce Berlusconi. 'Parteciperemo a un Governo solo con dichiarazione esplicit… - RaiNews : Gelmini (FI): accordo solo se M5s riconosce Berlusconi. 'Parteciperemo a un Governo solo con dichiarazione esplicit… - fattoquotidiano : “Parteciperemo ad un governo solo se ci sarà una dichiarazione esplicita e chiara da parte dell’M5s e che ci sia… - gennaro_marika : RT @fattoquotidiano: “Parteciperemo ad un governo solo se ci sarà una dichiarazione esplicita e chiara da parte dell’M5s e che ci sia… http… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma – Di seguito le parole di Maria Stella, capogruppo di FI alla Camera. “a unse ci sarà una dichiarazione esplicita e chiara M5S perché ci sia pari dignità per tutto il centrodestra. Sennò la trattativa non può nemmeno iniziare”. Fi quindi chiede “una dichiarazione formale del M5S di inclusione di tutto il centrodestra per una partecipazione piena da parte di Forza Italia e”. L'articolose 5Sproviene da RomaDailyNews.