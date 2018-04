Gb | perde 51 chili per poter donare il rene al figlio malato

perde 51 chili per donare un rene al figlio malato di cancro : Barry Stokes, 61 anni, è dimagrito di 51 chili in un anno pur di poter donare un rene al figlio gravemente malato.Continua a leggere

Torna la dietologa delle star con 10 consigli per perdere 6 chili in meno di 2 settimane (attraverso due formule) : Quella di Haylie Pomroy è una vera e propria rivoluzione. Per chi è "perennemente" a dieta, o almeno lo è ad ogni inizio primavera, una svolta. Perché, per prima, mette nero su bianco che un dimagrimento veloce è la miglior strategia per perdere peso. Ed è la prima volta che si sente un nutrizionista fare una dichiarazione del genere.Secondo la Pomroy, nutrizionista delle star di Hollywood e autrice di ...

Dieta dimagrante - latte e mele per perdere 2 chili : La Dieta del latte e delle mele può far dimagrire di circa 2 chili in tre giorni. Non è adatta a tutti. Ecco cosa si mangia.