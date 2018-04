Gaza | dopo ordigno caccia israeliani colpiscono Hamas

Il video di un cecchino israeliano diventato virale dopo le proteste di Gaza : Mostra un gruppo di soldati israeliani esultare dopo uno sparo a un uomo disarmato: l'esercito ha provato a spiegarsi The post Il video di un cecchino israeliano diventato virale dopo le proteste di Gaza appeared first on Il Post.

Dopo le morti di Gaza Israele fa i conti con se stesso : Ventisette morti, oltre 2500 feriti in campo palestinese, nessuno in quello israeliano. Non è questione di capacità militari. E' qualcosa di altro, di fronte al quale parlare di "scontri" è violentare la realtà, piegandola alla propaganda di parte. Su questo Israele s'interroga, sulla sua "metamorfosi" che va ben al di là di un eccesso di difesa. Voci critiche si levano dentro e fuori il Paese e coinvolgono ...

Israele - intesa con Onu : migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Gaza - alta tensione dopo gli scontri. Erdogan : Netanyahu terrorista : A stretto giro di posta la replica del premier israeliano: 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili'. In ...

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia ...

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia di Gaza in cui sono morti 16 palestinesi. "Bravi ai nostri soldati", ha scritto in un comunicato. "Israele agisce con vigore e determinazione per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", ha aggiunto.

Gaza - migliaia ai funerali dopo gli scontri al confine. Netanyahu elogia soldati : A lui ha fatto eco l'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, la quale ha affermato che "l'uso di munizioni vere dovrebbe essere oggetto di un'indagine indipendente e ...

Gaza - ancora tensione con Israele dopo gli scontri di ieri - : Nel giorno dei funerali delle vittime degli scontri del 30 marzo , i palestinesi si preparano a nuove proteste. L'esercito di Tel Aviv ha fatto sapere che, se non cesseranno le violenze, ci saranno ...

Gaza - Israele dopo la strage : pronti a colpire oltre il confine : Resta alta la tensione dopo la strage al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Tel Aviv fa sapere che, se la violenza continuerà, l'esercito è pronto a colpire i militanti anche al di là della ...

Gaza - Israele dopo la strage : pronti a colpire oltre il confine : Resta alta la tensione dopo la strage al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Tel Aviv fa sapere che, se la violenza continuerà, l'esercito è pronto a colpire i militanti anche al di là della frontiera. L'avvertimento arriva dal generale Ronen Manelis, portavoce militare, dopo la marcia di migliaia di palestinesi durante la quale 15 persone sono rimaste uccise dai soldati israeliani.

Un uomo palestinese è morto nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana : Un uomo palestinese è morto venerdì mattina nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana, mentre una seconda persona che si trovava nello stesso posto è stata ferita. La notizia è stata data dal ministero della Salute palestinese The post Un uomo palestinese è morto nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana appeared first on Il Post.

Raid aerei di Israele su Gaza dopo il ferimento di quattro soldati : Lungo la linea di demarcazione con Gaza un ordigno è esploso al passaggio di una pattuglia dell'esercito israeliano. Per reazione un carro armato di Israele ha prima colpito una torretta di avvistamento palestinese e poi sono partiti i Raid aerei

Israele bombarda Hamas dopo lancio di un razzo : "È responsabile di tutte le violenze nella Striscia di Gaza" : Israele ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza in risposta al lancio di un razzo dall'enclave palestinese. Lo ha riferito l'esercito israeliano, precisando che il raid è stato condotto su una postazione di controllo vicino Beit Hanoun, nel nord della Striscia. "L'esercito considera Hamas responsabile di tutti gli atti violenti provenienti dalla Striscia di Gaza" si legge in un comunicato.Fonti delle forze di sicurezza palestinesi ...