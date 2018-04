liberissimo

(Di giovedì 12 aprile 2018) Prima di pubblicare i due comunicati die Lai è necessario fare una precisazione per dovere di cronaca. Lai ha rivisto e corretto per due volte il suo comunicato. Lo dobbiamo per onestà verso i nostri lettori. Da un assessore le cui deleghe sono le più ingessate e disastrate di La Maddalena: ...