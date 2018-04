Galaxy A8 2018 | Galaxy J7 Prime | Nokia 8 e Nokia 6 ricevono le patch di sicurezza di

Precisazioni su Samsung 2018 Win Club con Galaxy S9 in regalo : rimedi alla minaccia : Sta girando moltissimo in questi giorni la vicenda relativa alla presunta Samsung 2018 Win Club, al punto che anche il sottoscritto navigando con lo smartphone all'interno di determinati siti si è imbattuto in un'iniziativa che, a conti fatti, rappresenta solo una potenziale minaccia alla sicurezza del pubblico. Secondo quanto affermato attraverso il redirect verso la pagina dell'iniziativa, in palio ci sarebbe addirittura un premio allettante ...

Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017 nuovo aggiornamento firmware con le patch sicurezza marzo 2018 : Galaxy J7 2017 SM-J730F e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo da Samsung un nuovo aggiornamento: ecco i dettagli e il link download dei nuovi firmware.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy J7 2017 (modello SM-J730F) o di un Galaxy A5 2017 (modello SM-A520F) non brandizzati dagli operatori telefonici, quindi No Brand, che sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017: i dettagli del ...

Samsung Galaxy S7 a prezzo sottocosto : meno di 300 euro da metà aprile 2018 : In arrivo un interessante offerta a prezzo sottocosto per il Samsung Galaxy S7 da 32GB acquistabile a 299 euro in un famoso volantino Nazionale a metà aprile 2018.Il Samsung Galaxy S7 da 32GB non sarà di certo lo smartphone più recente sul mercato, ma si tratta sempre di un exp top di gamma che nel 2016 ha raggiunto elevati volumi di vendita.Considerato che ormai è uscito il Galaxy S9, è normale che il modello S7 cali di prezzo e raggiunga il ...

Samsung Galaxy A5 2016 aggiornamento sicurezza marzo 2018 disponibile : i dettagli sui firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware con le patch di sicurezza marzo 2018 per i Galaxy A5 2016 brandizzati Tre Italia e Vodafone.Se possedete un Galaxy A5 2016 SM-A510F acquistato dagli operatori telefonici Vodafone e Tre Italia, vi informiamo che da poche ore Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A5 2016 Vodafone e Tre Italia: arrivano le patch di sicurezza Google di marzo 2018Più ...

Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) : Tra gli smartphone che Lenovo si appresta a lanciare sul mercato troviamo anche il Motorola Moto E5. Scopriamo insieme alcune delle sue presunte feature L'articolo Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J7 Duo 2018 : doppia camera posteriore e Bixby? : Svelato il manuale ufficiale del prossimo Samsung Galaxy J7 Duo 2018 che mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore dell’assistente virtuale Bixby.Per chi non lo sapesse già, il Samsung Galaxy J7 Duo è uno smartphone annunciato da Samsung la scorsa estate che ha fatto capolino in alcuni paesi, ma non ufficialmente in Italia, che supporta in più il Dual SIM rispetto alla versione base.Si tratta di un dispositivo con hardware ...

Il presunto Samsung Galaxy J7 (2018) appare su GeekBench e FCC : Un nuovo smartphone di Samsung ha fatto la propria apparizione nel database dell'FCC: potrebbe trattarsi del Samsung Galaxy J7 (2018). Ecco le sue feature L'articolo Il presunto Samsung Galaxy J7 (2018) appare su GeekBench e FCC proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S6 Edge l’aggiornamento firmware con le patch sicurezza di marzo 2018 è disponibile : Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento con patch sicurezza di marzo 2018 sul suo Galaxy S6 Edge No Brand prima di Pasqua: ecco i dettagli e link download del firmware. Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ora è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy S6 Edge si aggiorna con le patch di ...

Samsung Galaxy J3 2017 : l’aggiornamento di sicurezza di Aprile 2018 prima di Google!? : Samsung è stata la prima società a iniziare a distribuire la patch di sicurezza di Aprile 2018, prima della stessa Google: peccato che sia solo per uno smartphone, il Galaxy J3 2017.Normalmente, praticamente accade sempre così, è Google ha rilasciare sui propri smartphone Nexus e Google Pixel le più recenti patch di sicurezza ogni inizio del mese.Però a volte accade, non molto spesso per la verità, che un produttore terzo sia il primo a ...

Nuovi dettagli spuntano per Motorola Moto Z3 Play - E5 Play e Samsung Galaxy J8/J8 Plus (2018) : Motorola Moto Z3 Play e Moto E5 Play sarebbero passati dalle certificazioni della FCC e della Wi-Fi Alliance, mentre grazie a un'immagine potremmo essere venuti a conoscenza della capacità delle batterie dei prossimi Samsung Galaxy J8 (2018) e Galaxy J8 Plus (2018). L'articolo Nuovi dettagli spuntano per Motorola Moto Z3 Play, E5 Play e Samsung Galaxy J8/J8 Plus (2018) proviene da TuttoAndroid.

Rispolverato il Samsung Galaxy S5 TIM : a marzo 2018 con l’aggiornamento XXU1CRA2 : Invecchia proprio bene il Samsung Galaxy S5: dall'alto dei suoi quattro anni, l'ex top di gamma ha infilato un altro aggiornamento software in Italia, per quel che riguarda i brand TIM. Di risposta alle recenti accuse che gli sono state rivolte circa il presunto insufficiente servizio offerto in termini di supporto software per i propri smartphone, l'azienda asiatica ha contribuito ad innalzare la qualità dell'esperienza utente offerta dal ...

Samsung Galaxy S6 - Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo 2018 : Probabilmente non riceveranno Android 8.0, ma Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus sono più "vivi" di Galaxy Note 8: ecco le patch di marzo L'articolo Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo 2018 proviene da TuttoAndroid.