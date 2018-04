Freaks out | iniziate le riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti

«Freaks Out» : il ritorno di Gabriele Mainetti dopo «Jeeg Robot» : Non più un truffatore che corre per le strade di Roma, che cade nel Tevere, che si risveglia con una forza sovrannaturale e un nemico da combattere. Il secondo lungometraggio di Gabriele Mainetti, regista dell’acclamato Lo chiamavano Jeeg Robot, 8 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento e un Globo d’Oro, parte da un circo. Un circo folkoristico nella Roma del 1943, nel pieno del secondo conflitto ...

Per Mainetti primo ciak di "Freaks Out" : Si chiama Freaks Out, è il secondo film del regista di Lo chiamavano Jeeg Robot Gabriele Mainetti e racconta la storia di Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, amici fraterni nella Roma del 1943, travolta ...

'Freaks Out' - annunciate le riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti : Dopo l'enorme successo di Lo chiamavano Jeeg Robot , il giovane regista romano Gabriele Mainetti torna dietro la macchina da presa con il suo secondo lungometraggio dal titolo evocativo Freaks Out , ...

Freaks out - iniziate le riprese dell’opera seconda di Mainetti : nel cast ancora Claudio Santamaria : Lo chiamavano… Gabriele Mainetti. Sono iniziate le riprese di Freaks Out, l’attesa opera seconda del regista de Lo chiamavano Jeeg Robot. Ad annunciarlo è la fedele e lungimirante Lucky Red con un comunicato ultrapop a vocazione hollywoodiana. “Il cielo azzurro solcato da una nuvola di fumo nero. La macchina da presa lentamente scivola verso il basso. Il fumo diventa sempre più denso e scuro. Quando la nebbia si dirada ecco apparire…”, recita ...

'Freaks Out' - annunciate le riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti : Dopo l'enorme successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, il giovane regista romano Gabriele Mainetti torna dietro la macchina da presa con il suo secondo lungometraggio dal titolo evocativo Freaks Out, le cui riprese sono iniziate proprio questo mese. Il film sarà una coproduzione Lucky Red e Goon films, in collaborazione con Rai Cinema e in coproduzione con Gapfinders, direttamente dal Belgio. Il cast e la sinossi ufficiale di Freaks Out Nel ...