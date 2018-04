FRANCO TERLIZZI | CANNAGATE ALL' ISOLA DEI FAMOSI Rivelazione shock a Striscia la Notizia

FRANCO TERLIZZI a Striscia la Notizia conferma la tesi di Eva Henger : Striscia: Franco Terlizzi dà ragione a Eva Henger Franco Terlizzi questa sera è stato fermato da Valerio Staffelli a Striscia La Notizia, il quale ovviamente ha chiesto all’ex naufrago di Eva Henger, Francesco Monte e del canna-gate. Valerio inizialmente si è complimentato con l’ex pugile per la bellissima Isola che ha fatto e Franco ha risposto ironicamente chiedendogli il perchè non avesse nessun tapiro per lui. Staffelli è poi ...

Pomeriggio 5 : FRANCO TERLIZZI cambia idea su Jonathan : Franco Terlizzi torna a parlare di Jonathan a Pomeriggio Cinque E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione pomeridiana condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata quasi interamente a ciò che è successo nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio dalla d’Urso, tra i quali anche 3 ex naufraghi: Cecilia Capriotti, Filippo Nardi e ...

Michael Terlizzi lavoro - laurea del figlio di FRANCO : Che lavoro fa Michael Terlizzi? Se lo stanno chiedendo in tanti, dopo essere diventato uno dei personaggi più chiacchierati dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 (rubando la scena persino a suo padre Franco). Di lui si è parlato in ogni dove: con un bel viso e delle sopracciglia sempre corrugate, è riuscito a far breccia nel cuore delle telespettatrici, che adesso possono vederlo ventiquattr'ore su ventiquattro al Grande Fratello NIP ...

FRANCO TERLIZZI : confidenze al vetriolo su Bianca e Jonathan dopo l'Isola 2018 Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le novita' sull'#Isola dei Famosi, il reality di Mediaset che si è recentemente interessato alle dichiarazioni choc di Eva Henger contro Alessia Marcuzzi [Video]. Le ultime novita' ci svelano che #Franco Terlizzi ha voluto esprimere il suo giudizio su alcuni concorrenti del reality di Canale 5. Isola 2018: Franco Terlizzi, parole al vetriolo contro i suoi ex compagni Le novita' dell'Isola dei Famosi svelano ...

Isola dei famosi - FRANCO TERLIZZI a Verissimo : 'Mi ha fregato la salute - nella mia vita...' : 'nella mia vita ho fatto cose importanti ma mi è mancato un pizzico di fortuna. Anche in Honduras forse è andata così'. Lo dice con le lacrime agli occhi, Franco Terlizzi . Ospita di Silvia Toffanin a ...

FRANCO TERLIZZI - le accuse : «violento e omofobo». Lui si difende ma Craig Warwick non c'è. La D'Urso : «È colpa del bioritmo» : A Domenica Live entra in studio Franco Terlizzi , l'ultimo naufrago eliminato da L'Isola dei Famosi . Barbara D'Urso accoglie il suo ospite parlando subito dei due punti cruciali su cui si è a lungo ...

FRANCO TERLIZZI replica a Craig Warwick da Barbara d’Urso : Craig Warwick: Franco Terlizzi risponde alle accuse da Barbara d’Urso Franco Terlizzi ospite di oggi di Barbara d’Urso ha finalmente replicato alle accuse di omofobia perpetrate da Craig Warwick. Prima di tutti ad attaccare il sensitivo che parla con gli angeli è stata Vladimir Luxuria, la quale ha chiesto alla conduttrice di Domenica Live il perchè Craig nemmeno questa volta si è presentato agli studi di Cologno Monzese. Vladimir ...

