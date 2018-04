Francesca Cipriani vuole un figlio | il pianto e poi il bagno senza veli all’Isola dei

Francesca Cipriani rivela il suo desiderio dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: la rivelazione di Francesca Cipriani Mancano davvero pochissimi giorni alla finalissima della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma le polemiche continuano a tenere banco tra i naufraghi. Cosa è successo? Nelle ultime ore è scoppiata una furibonda lite tra Jonathan Kashanian e Amaurys Perez. Una lite, che ha lasciato perplessi un po’ tutti i telespettatori, ma anche gli altri naufraghi inermi ad assistere a ...

Isola dei famosi - il fuorionda di Francesca Cipriani e Rosa Perrotta contro Bianca Atzei : 'La odio' : Un fuorionda dall' Isola dei famosi svela i veri rapporti tra le naufraghe in Honduras . Una telecamera malandrina resta accesa mentre Rosa Perrotta e Francesca Cipriani si sfogano accusando Bianca ...

Francesca Cipriani querela ex tronista di Uomini e Donne! : Le accuse di Francesca Cipriani contro un ex tronista di Uomini e Donne, sono davvero pesanti. Ma cosa è successo di così grave tra i due? Ecco tutti i retroscena davvero drammatici raccontati dalla vulcanica showgirl! Le violenze subite dall’ex fidanzato Marco Pavanello per Francesca Cipriani sono state una vera doccia fredda, che ha spazzato via dal suo cuore ogni briciolo di sentimento. A raccontare i retroscena di questa ...

Bianca Atzei - il fuorionda di Rosa Perrotta e Francesca Cipriani : 'È odiosa' : L' Isola dei Famosi fa sempre parlare di sè. A finire al centro dell'attenzione questa volta sono Rosa Perrotta e Francesca Cipriani che, in un fuori onda, avrebbero accusato Bianca Atzei della loro ...

Isola dei Famosi - scandalo fuori onda. Francesca Cipriani e Rosa Perrotta contro Bianca : «La odio - la odio - ora si sa tutto» : L' Isola dei Famosi fa ancora parlare di sè in queste battute finali. A finire al centro dell'attenzione questa volta sono Rosa Perrotta e Francesca Cipriani che, in un fuori onda, avrebbero accusato ...

Cecilia Capriotti contro Francesca Cipriani : “È furba e falsa” : Francesca Cipriani attaccata di nuovo da Cecilia Capriotti Cecilia Capriotti è tornata ad attaccare Francesca Cipriani. Tra le due donne non c’è stata mai molta stima reciproca: la Capriotti non è riuscita a relazionarsi in toto con l’ex Pupa ed ex gieffina della versione classica del Grande Fratello, tanto da arrivare ad un forte scontro sull’Isola dei famosi al grido di “Sei un fenomeno da baraccone”. Ospite a ...

Cecilia Capriotti contro Francesca Cipriani : “Ha simulato attacchi di panico” : Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti attacca Francesca Cipriani sugli attacchi di panico a Casa Signorini Cecilia Capriotti è tornata ad attaccare Francesca Cipriani. Dopo il litigio all’Isola dei Famosi, la showgirl ha criticato la collega a Casa Signorini. Secondo quando detto dalla Capriotti ad Alfonso Signorini, la Cipriani avrebbe simulato degli attacchi di panico durante […] L'articolo Cecilia Capriotti contro Francesca ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei verso la vittoria? Francesca Cipriani verso il quarto posto... : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:57:00 GMT)

Isola dei Famosi - prova specchio. E Francesca Cipriani si osserva il lato B... : Ultima settimana di Isola dei Famosi per i naufraghi rimasti in corsa nel reality di Canale 5. In Honduras i concorrenti sono stati fatti mettere di fronte allo specchio per poter finalmente 'vedere' ...

Francesca Cipriani trascina il suo ex in Tribunale! : Francesca Cipriani in questi giorni non ha potuto essere presente al processo tenutosi contro il suo ex fidanzato Marco Pavanello. Le accuse a suo carico sono abbastanza pesanti e gravi. La bionda showgirl ha raccontato un retroscena terrificante. La foto pubblicata dalla Cipriani non lascia spazio all’immaginazione! La bionda e vulcanica showgirl Francesca Cipriani, in queste ore non è potuta recarsi in Tribunale dove si è tenuto il ...

Isola - Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sospese : arriva la delusione dopo la prova : Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sono le "sospese" di questa edizione dell'Isola dei Famosi e hanno affrontato e superato una prova ricompensa alla guida di un cayuco con molte...

“Non così…”. Isola dei famosi da censura. Al momento di guardarsi allo specchio - Francesca Cipriani si volta per vedere come è messo il suo sedere ma non si rende conto di “esagerare”. E Stefano De Martino - che è lì accanto - non resta indifferente : Lunedì 9 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, la semifinale. La prossima settimana si saprà finalmente chi vincerà questa tredicesima edizione. La trasmissione Mattino Cinque fa il tifo per Nino Formicola e crede che potrà essere lui il vincitore dal momento che il naufrago si è distinto per la sua calma, per la sua pacatezza, per il suo fare da paciere durante le tante liti che hanno avuto luogo in Honduras. Ma ...

Francesca Cipriani perde solo 3 Kg dopo 77 giorni sull'Isola - come mai? Ecco i possibili motivi : Francesca Cipriani nella semifinale dell' Isola dei Famosi ha scoperto di essere dimagrita di soli 3 kg nonostante il semi digiuno fatto durante i 77 giorni di programma. La bella showgirl non è l'...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini e Rosa Perrotta eliminate a un passo dalla finale. E anche Francesca Cipriani rischia : L'Isola dei Famosi è ormai arrivata alla finale. Alla quale accedono Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola. Durante la semifinale, invece, vengono eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta. ...