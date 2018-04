Fraccaro | M5S abolirà vitalizi in due settimane

'Il M5S abolirà vitalizi in due settimane' - Fraccaro - : Non possono più esserci privilegi per la politica, dobbiamo riaffermare l'equità …

Camera - ora M5S punta ai vitalizi Il sospetto di voti leghisti a Fraccaro : Tra le 269 preferenze per Fraccaro ci sono i voti dei deputati di Giorgia Meloni, che lanciando un avvertimento a Forza Italia apre al M5S e sposa la causa del taglio dei costi della politica.

Fraccaro : Governo - M5S aperto a tutti ma non riabilitiamo il cav : Roma, 27 mar. , askanews, 'Il M5S si confronta con i leader delle coalizioni e per il centrodestra quello indicato è Salvini. Quanto a Berlusconi, non può cercare riabilitazioni politiche dal M5S'. Lo ...

Prima l'investitura del M5S - poi il veto. Fraccaro presidente per una notte : ROMA. E' stato presidente per una notte. Il M5S aveva scelto Riccardo Fraccaro come presidente della Camera. A metà mattina l'intervento del candidato premier Di Maio all'assemblea del M5S: «Abbiamo ...

Senato - il centrodestra indica Casellati e boccia Fraccaro. M5S rilancia : «Alla Camera va Fico» : I nuovi nomi emersi dopo i vertici della mattinata interni alla coalizione di centrodestra e del Movimento 5 stelle

M5S - ecco come è nata la sostituzione di Fico con Fraccaro per la presidenza della Camera : ... segretario d'aula nella scorsa legislatura, durante la quale è stato il volto delle battaglie contro i costi della politica e per i tagli dei vitalizi. Quale sia davvero la carta coperta, in questo ...

M5S investe Fraccaro : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – L’indicazione di Riccardo Fraccaro come candidato M5S alla presidenza della Camera è arrivata nella tarda serata di ieri, sorprendendo le truppe pentastellate di Montecitorio e Palazzo Madama che davano per scontata la corsa di Roberto Fico. Il malumore serpeggia nell’ala ortodossa del Movimento, che non vede di buon occhio l’investitura di un super fedelissimo di Luigi Di Maio e lamenta il ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Lega propone a Berlusconi il nome della Casellati. M5s : ‘Fraccaro a Montecitorio’ : È stata una notte di incontri, dialoghi e tentativi di nuove trattative quella appena trascorsa, dopo il terremoto nel centrodestra che ha in qualche modo sbloccato l’impasse in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. A palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, si è continuato a oltranza. E anche in mattinata c’è l’ennesimo vertice del centrodestra per cercare di ricomporre la frattura. In ...

M5s - Di Maio ha scelto FraccaroEcco perché ha silurato Fico Resa dei conti finale nel centrodestra : Luigi Di Maio arresta i sogni di Roberto Fico, capo dell'ala ortodossa del M5s, e candida il fedelissimo Riccardo Fraccaro alla Presidenza della Camera. Resa dei conti finale nel centrodestra Segui su affaritaliani.it

Parlamento - oggi si torna a votare. Alle 9 vertice del Centrodestra. E il M5S vira su Fraccaro : La svolta 5stelle arriva nella notte : a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, il Movimento lancia la candidatura di Riccardo Fraccaro alla presidenza della Camera. Salta quindi il nome di ...