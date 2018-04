Fra qualche anno potremo andare in vacanza nello spazio | ecco costi e servizi

Nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Barbara d'Urso e il Grande Fratello : 'Storie più che concorrenti e qualche 'fidanzato di'. Ho esitato tanto...' : MILANO - 'L'azienda me lo ha chiesto a settembre e io ho detto: 'No, no, no'…'. Barbara d'Urso , come anticipato da Leggo.it , torna alla conduzione del Grande Fratello , misto fra nip e semi ...

Grande Fratello al via martedì 17 aprile. Davide Maggio anticipa - Barbara D’Urso conferma : nel cast anche concorrenti «in parte già noti. Magari qualche fidanzato di…» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il Grande Fratello. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ...

Grande Fratello al via martedì 17 aprile. Barbara D’Urso conferma : nel cast anche concorrenti «in parte già noti. Magari qualche fidanzato di…» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il Grande Fratello. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ...

Grande Fratello : Barbara d'Urso conferma l'entrata di concorrenti già noti e svela qualche curiosità sulla nuova edizione - : «Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti noti per casi di cronaca, ma non truci, niente di ...

Verissimo - Belen Rodriguez : ‘Fra qualche mese avrò la cittadinanza italiana’ : “Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria Belen Rodriguez” così viene presentata Belen Rodriguez in studio a Verissimo nella puntata in onda sabato 31 marzo. Ma la presentazione è di rilievo solo per un motivo: a farla è l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino dall’Honduras dove è inviato per l’Isola dei famosi. L’ex moglie sottolinea come Stefano sia stato molto bravo ...

'Stai qualche minuto con tuo Fratello' - la madre torna e trova il figlio 14enne morto : Tutto è iniziato intorno alle 21 di sabato, ma nessuno poteva immaginare quanto era appena accaduto in quell'appartamento al secondo piano di una palazzina di via Roma a Salgareda , Treviso, . Una ...

“Non ti si riconosce più!”. Lidia Vella e la sua trasformazione. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello è passato solo qualche hanno - ma oggi l’ex gieffina è un’altra : eccola completamente cambiata : Ricordiamo tutti Lidia Vella per la partecipazione al Grande Fratello 14 con la gemella Jessica. Di lei si è spettegolato moltissimo soprattutto per la sua vita privata. L’ex gieffina è balzata nuovamente agli onori della cronaca dopo che il suo ex fidanzato Alessandro Calabrese ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Sonia Lorenzini. Quello che tutti hanno notato è che la ragazza nel corso del tempo è cambiata ...

Un sabato italiano Fra cortei e proteste. Qualche tafferuglio a Milano Fra centri sociali e agenti : Nel capoluogo lombardo momenti di tensione fra le forze dell'ordine e giovani dei centri sociali che tentavano di forzare il blocco degli agenti. Poi è tornata la calma -

Isola - Eva Henger dopo le accuse a Francesco Monte : "Per evitare qualche matto mi faccio accompagnare da due bodyguard" : MILANO ? ?Non mi aspettavo che centinaia di suoi sostenitori mi attaccassero sui social network con minacce di ogni tipo?. Eva Henger parla delle conseguenza delle accuse contro...

“Daniele Bossari? Lo so io…”. Isola - Eva Henger choc : succede dopo la diretta. La ex nauFraga non deve aver gradito il breve scambio con l’opinionista sul canna-gate e qualche ora dopo la puntata se ne esce così. Con un’accusa pesantissima : Il canna-gate è ancora di casa all’Isola dei Famosi. La quinta diretta è cominciata proprio con le spiegazioni di Alessia Marcuzzi: Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all’uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni ...

Roma - Di Francesco : "Under ricorda Montella per il tiro. Volevo qualche punto in più" : Ünder che gli ricorda 'Montella, soprattutto per come prepara il tiro' e la Roma che deve sistemare i conti per poi 'trovare continuità con gli stessi calciatori'. Ai microfoni di 'Radio Anch'io', il ...