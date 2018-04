Forza Italia | mezzo partito nel panico | ' Salvini si sta per vendere' | accusa bestiale

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Berlusconi vs Salvini Forza Italia “no accordo Governo con M5s” (12 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora camorra: tensioni nel Centrodestra, Salvini contro Berlusconi e Forza Italia “mai accordi con M5s, si tradirebbero gli elettori" (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Forza Italia fa quadrato : "Berlusconi non si discute" : Forza Italia contava sull'unità del centrodestra per rompere lo stallo nelle trattative. E invece, monta il sospetto che Matteo Salvini lavori per un asse con Luigi Di Maio, che insiste sul veto a ...

Il "giustizialista" della Lega (che disturba Forza Italia) : chi è Molteni - scelto da Di Maio e Salvini per la Commissione della Camera : Già in tempi non sospetti Nicola Molteni in tv invitava a non "demonizzare" e a non considerare un "pericolo per la democrazia" il Movimento 5 Stelle. Una ragionevole esortazione che avrà di certo riscontrato l'apprezzamento del partito guidato da Luigi Di Maio insieme al quale Matteo Salvini, dopo una breve telefonata, ha raggiunto l'accordo per la guida della Commissione speciale della Camera. Sarà quindi Molteni e non ...

Lega e M5S volano nei sondaggi : Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia : Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia research evidenziano una continua crescita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. A farne e spese. per quanto riguarda il centrodestra, è Forza Italia, che rispetto al 4 marzo ha perso già l'1,5%.Continua a leggere

Così la Lega umilia Forza Italia Voto in Friuli - numeri clamorosi Ecco perché Silvio teme le urne : 29 aprile 2018, Friuli Venezia Giulia, elezioni regionali: trionfo oltre le previsioni della Lega e clamoroso disastro di Forza Italia. Sono le ultimissime stime sull'attesissimo Voto nella Regione a statuto speciale. Sulla vittoria del leghista Massimiliano Fedriga... Segui su affarItaliani.it

Rotondi vicepresidente alla Camera del gruppo di Forza Italia : 'Sono onorato di aiutare la Gelmini a guidare il gruppo parlamentare di Forza Italia e del Ppe', così su twitter il segretario di Rivoluzione Cristiana commenta la sua nomina a vice presidente del ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo, mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...

Forza Italia - Licia Ronzulli dalla Merlino : 'Mi spiace per Di Maio - ma il centrodestra resiste' : Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 è Licia Ronzulli , senatrice di Forza Italia e fidatissimo braccio destro di Silvio Berlusconi , che si rivolge direttamente al Movimento 5 Stelle : '...

Silvio Berlusconi - si riunisce la corrente dei dissidenti in Forza Italia : il vertice Sardone - Donazzan - Palozzi : Se qualcuno dentro Forza Italia sperava che la rabbia dei delusi nel partito passasse col tempo si sbagliava di grosso. La fronda interna al partito del Cav prende forma, dopo qualche giorno di ...

Forza Italia ancora "offesa" rischia di non presentarsi in consiglio : ... garantendo un eventuale appoggio esterno solo sulle questioni rilevanti per la città, non certo per le comunicazioni del primo cittadino con il quale non parla, per scelta, di politica. Sembra ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia Forza 13. Azzurro protagonista a Verona : Dopo aver entusiasmato agli Europei, l’Italia è grande protagonista anche ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. Una rassegna iridata che si è chiusa oggi e la squadra azzurra ha conquistato ben tredici medaglie. Ancora una volta la Scherma Italiana dimostra di essere uno sport nel quale il ricambio generazionale non manca davvero mai, con tantissimi ragazzi che hanno davanti a loro un futuro davvero splendente. L’arma ...

Mara Carfagna - il retroscena che la incorona : ha chiesto di coordinare Forza Italia : Dopo aver conquistato la poltrona di vicepresidente della Camera, Mara Carfagna punta a un altro colpaccio mettendo nel mirino il ruolo più importante in Forza Italia, dopo quello naturalmente di ...