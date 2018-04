Forum | Maretta Scoca sostituta | chi è Simona Napolitano

Barbara Palombelli - a Forum il ricordo di Maretta Scoca e Fabrizio Frizzi : VIDEO : Di ritorno in studio la conduttrice ha aggiunto: 'Oggi abbracciamo Giorgio, le figlie, la sua famiglia e quella politica che l'accolta in Parlamento per due legislature'. La conduttrice di Forum: il ...

MARETTA SCOCA È MORTA - L'ADDIO DI BARBARA PALOMBELLI AL GIUDICE DI Forum/ Video : "Oggi doppio dolore" : MARETTA SCOCA, noto GIUDICE di FORUM, è MORTA a 79 anni dopo lunga malattia: il lutto, il ricordo della famiglia di Canale 5 e della politica. Fu sottosegretaria e deputata, la carriera(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:03:00 GMT)

Forum piange il giudice Maretta Scoca : Forum piange il giudice Maretta Scoca “Un altro volto storico del programma che ci lascia”, si legge nel post di commiato pubblicato dalla trasmissione su Facebook Continua a leggere

Maretta Scoca e Frizzi : Barbara Palombelli li ricorda a Forum : Barbara Palombelli: il ricordo di Fabrizio Frizzi e Maretta Scoca Barbara Palombelli ha ricordato Maretta Scoca e Fabrizio Frizzi nella puntata odierna di Forum. La morte di Fabrizio Frizzi è arrivata a quasi 24 ore di quella del giudice Maretta Scoca. Nell’anteprima, Barbara Palombelli ha fatto un doveroso omaggio al noto conduttore dal sorriso più sincero della televisione italiana e al volto storico di Forum: “Per noi è una ...

Maretta Scoca è morta - l'addio di Barbara Palombelli al giudice di Forum/ Video - un saluto alla sua famiglia : Maretta Scoca, noto giudice di Forum, è morta a 79 anni dopo lunga malattia: il lutto, il ricordo della famiglia di Canale 5 e della politica. Fu sottosegretaria e deputata, la carriera(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Lutto per Forum - è morta la giudice Maretta Scoca : La giudice Maria Concetta Scoca – detta Maretta -, 79 anni, è mancata il 25 marzo a Roma, la sua città, dopo una malattia che la affliggeva da tempo. Maretta Scoca a Forum Figlia del politico Salvatore Scoca e sorella del giurista Franco Gaetano, la giudice Scoca è stata patrocinante della corte di cassazione ma il grande pubblico la ricorda per la sua partecipazione al programma Mediaset Forum, con cui aveva iniziato a collaborare già nel ...

Forum - Palombelli ricorda Maretta Scoca e Fabrizio Frizzi (Video) : Forum, oggi, ha dovuto affrontare una partenza di puntata molto difficile: il programma, ieri, è stato colpito dalla scomparsa del giudice Maretta Scoca, ma nelle scorse ore a questo dolore si aggiunto anche quello, esteso a tutta la tv italiana, di Fabrizio Frizzi.A Barbara Palombelli, quindi, il compito di aprire la puntata, nell'anticipazione, con un doveroso ricordo della Scoca e di Frizzi:prosegui la letturaForum, Palombelli ricorda ...

Maretta Scoca (giudice di Forum) è morta/ L’addio della politica : “donna umile aveva solo amici” : Maretta Scoca, noto giudice di Forum, è morta a 79 anni dopo lunga malattia: il lutto, il ricordo della famiglia di Canale 5 e della politica. Fu sottosegretaria e deputata, la carriera(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:50:00 GMT)

È morta a 79 anni Maretta Scoca - famosa per essere stata una delle giudici della trasmissione “Forum” : È morta a 79 anni Maretta Scoca, avvocatessa e politica diventata particolarmente famosa negli ultimi anni per essere stata una delle giudici della trasmissione Forum, in onda su Canale 5 e Rete 4. Scoca, scrive il Corriere della Sera, era The post È morta a 79 anni Maretta Scoca, famosa per essere stata una delle giudici della trasmissione “Forum” appeared first on Il Post.

MORTA MARETTA SCOCA - GIUDICE DI Forum/ Dall’esordio su Rete 4 a volto fisso di Canale 5 : l’addio social : È MORTA MARETTA SCOCA, FORUM: dopo la polemica sugli attori che interpretano dei ruoli nella trasmissione, l’avvocato romano ci dice addio; carriera e attività politica.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 08:16:00 GMT)

morta Maretta Scoca - era stata sottosegretario alla Giustizia e giudice di Forum : Aveva avuto anche una carriera politica: era stata sottosegretario alla Giustizia e deputata nella XII e XIII legislatura. Barbara Palombelli deve dire addio ad un'altra grande perdita per la ...

Lutto gravissimo a Forum : muore la giudice Maretta Scoca Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip [Video], che oggi si interesseranno ad un grave Lutto che ha colpito il mondo della televisione. Di chi stiamo parlando se non di #Maretta Scoca, la giudice di #Forum che è morta a Roma in to ad una grave malattia. Grave Lutto a Forum: muore Maretta Scoca Brutte notizie per Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, in quanto ha perso uno dei giudici più amati dai telespettatori ...

Morta Maretta Scoca - giudice di Forum/ Il ricordo di Diliberto e Mastella : “Una donna coraggiosa e leale” : È Morta Maretta Scoca, Forum: dopo la polemica sugli attori che interpretano dei ruoli nella trasmissione, l’avvocato romano ci dice addio; carriera e attività politica.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:23:00 GMT)

Maretta Scoca è morta : addio alla giudice di Forum : E' morta stanotte all'età di 79 anni Maretta Scoca, giudice arbitro di Forum dal 2007.Da tempo era malata, i suoi funerali saranno celebrati martedì a Roma.Nata nel 1938 nella capitale, ha ricoperto diversi incarichi politici: è stata deputata nella lista di Forza Italia dal 1994 al 1996 e nella nella lista CCD-CDU dal 1996 al 2001. E' stata Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia dall'ottobre 1998 al dicembre 1999 nell'era del ...