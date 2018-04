Fortnite rimuove temporaneamente una delle armi | Epic Games al lavoro sui problemi

optimaitalia

: #Fortnite rimuove temporaneamente una delle armi, #EpicGames al lavoro sui problemi - OptiMagazine : #Fortnite rimuove temporaneamente una delle armi, #EpicGames al lavoro sui problemi - spaziogames : Ciao ciao, missili: a quando il loro ritorno? -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Riuscire a equilibrare un'esperienza ludica come quella dinon dev'essere per nulla facile. Tanti sono infatti fattori che concorrono al creare le situazioni di gioco che si materializzano sullo schermo, con gli utenti che cercano sempre la via più comoda per arrivare al successo all'interno del Battle Royale, non lesinando sull'uso di tecniche al limite del regolamento. Non stiamo parlando ovviamente dello sfruttamento dei glitch o di bug insiti nel codice di gioco (quello è assolutamente scorretto, ndr), bensì dell'uso diche risultano essere sovrappotenziate rispetto alle altre e di fatto squilibrano parzialmente il bilanciamento effettivo del gameplay.Nelle ultime ore unadiè statarimossa dal roster di quelle selezionabili, vale a dire il Missile Guidato. Nulla a che vedere in questo caso con il bilanciamento del gioco, dal ...