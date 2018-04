Formula E Roma | auto elettriche al Campidoglio Virginia Raggi | “Le userò per gli

Roma - Totti e De Rossi presentano la Formula E. Gandini : 'Derby? Pronti a fare ottimo risultato' : Francesco Totti e Daniele De Rossi sponsor della Formula E che si correrà a Roma sabato. Questa sera i due capitani gialloRossi hanno partecipato insieme con il dg Baldissoni e l'ad Gandini alla ...

Formula E a Roma : come vedere gratis la gara : Mancano poche ore all'avvio dell'atteso Gran Premio di Formula E a Roma, in programma sabato 14 aprile 2018...

E-Prix Roma - su Mediaset il “Formula E Day” : 5 ore di diretta e 60 telecamere : Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di motori, l’E-Prix di Roma, in programma sabato 14 aprile. Per la prima volta i bolidi elettrici percorreranno le strade dell’Eur, un’occasione da non perdere anche per ammirare scorci della capitale. In vista di un evento così importante Mediaset, che detiene i diritti di […] L'articolo E-Prix Roma, su Mediaset il “Formula E Day”: 5 ore ...

Formula E - l'ad : "Un sogno essere a Roma" : E' un sogno poter organizzare una gara a Roma , siamo riusciti a farlo quest'anno e ci aspettiamo un grandissimo spettacolo, poi, analizzando il risultato, valuteremo la possibilità di ripeterci ma ...

Fiori nelle buche - Roma si prepara (anche così) alla Formula E : Fiori nelle buche. L’iniziativa non è nuova ma compare ora a Roma, alla luce delle alluvioni delle ultime settimane. Partita da Bruxelles, è arrivata fino a Lavinio (Anzio): anche la capitale è invasa di piante nell&rsquo...

Formula E - tutto pronto per il GP di Roma : 'E come ECONOMIA' . Come è ovvio, il senso dell'iniziativa ruota anche intorno all'indotto economico che l'evento spera di portare alla città. L'impatto economico su Roma è stimato in 50-60 milioni ...

Formula E - Realacci : a Roma per futuro in cui Italia protagonista : Roma, 12 apr. , askanews, Sabato prossimo, a 67 anni dall'ultima edizione del Gran Premio di Roma che si disputò nel 1951 sul circuito cittadino delle Terme di Caracalla, le monoposto torneranno a ...

Formula E - Tutto quello da sapere sull'ePrix di Roma : Non mancherà la possibilità di incontrare i piloti e di lasciarsi ammaliare dal fascino delle vetture del futuro, così come sarà possibile prendere parte ad eventi di corredo, tra spettacoli di ...

Roma - sabato la Formula E : ecco le 4 aree della “green zone” : Per garantire la sicurezza in vista della Formula E, che si disputerà sabato nel quartiere Eur di Roma, è stata prevista una “green zone“, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. ecco le strade che delimiteranno la “green zone”: via della Tecnica – viale Umberto Tupini – viale Romolo Murri – via di Val Fiorita – via del ...

Formula E - Tutto quello da sapere sull'ePrix di Roma : Il weekend motoristico che vedrà la Formula 1 impegnata in Cina è condito dallo spettacolo Tutto nostrano della Formula E, con la serie elettrica al debutto nella città eterna per il primo ePrix in terra italiana. A Roma, sul circuito cittadino ricavato nel quartiere dellEur, i piloti impegnati nella categoria si contenderanno la prima tappa europea della stagione. Jean-Eric Vergne del team Techeetah, guida la classifica piloti con 30 punti di ...

La Formula E arriva a Roma - tra storia e innovazione. Il Papa la benedice : Il campionato del mondo arriva al settimo appuntamento con Vergne leader forte di un vantaggio di 30 punti accumulato su Rosenqvist, secondo davanti a Bird , a solo due lunghezze da lui, . Più ...

Formula E Roma : tutto pronto per il GP elettrico : Il telaio in fibra è stato fornito da Dallara, principale costruttore al mondo di auto da competizione, insieme all'involucro del pacco batteria che fornisce l'energia al propulsore meccanico. Ogni ...

Formula E - tutto pronto per il GP : l’Aeronautica militare presente a Roma : L’Aeronautica militare sara’ presente alla prima gara di Formula E a Roma. E’ quanto si legge su Twitter. “Vi aspettiamo al nostro stand promozionale con simulatore volo Eurofighter e postazione meteo per la realizzazione di previsioni live con personale qualificato”. L'articolo Formula E, tutto pronto per il GP: l’Aeronautica militare presente a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Formula E - a Roma è febbre Gp : hotel pieni e nuovi biglietti : Nell'area vip sabato sono attesi politici, campioni dello sport e artisti, viene data per certa la presenza dell'ex campione di motociclismo Max Biaggi.