Formula E | arriva la benedizione di Papa Francesco E sabato si gareggia – FOTO

(Di giovedì 12 aprile 2018) Non poteva mancare ladi Sua Santità,, alla prima gara romana diE, giovane competizione per monoposto elettriche che si svolge su circuiti cittadini. Il Santo Padre ha, infatti, dato il benvenuto a dirigenti e piloti giunti a Roma per il primo E-Prix capitolino della storia, in programma14 aprile. L’incontro consi è svolto presso la residenzale di Santa Marta. Qui, prima della canonica udienzale, il fondatore e CEO diE, Alejandro Agag – accompagnato dal Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani – i piloti e un team di rappresentanti, hanno ricevuto unaapostolica. Più della metà dei team in gara e la vettura ufficiale del campionato hanno fatto visita a Città del Vaticano.14 aprile, Roma si unirà alla lista delle città che ospitano laE – che, fra le tante, include New York, Hong ...