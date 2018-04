Formula 1 | Ferrari a caccia del tris in Cina | Vettel è fiducioso

Formula 1 - GP CINA 2018 : ORARI TV - DIRETTA E DIFFERITA/ Vettel : "La Ferrari è in forma - voglio la vittoria" : FORMULA 1, GP CINA 2018 : ORARI tv, DIRETTA e DIFFERITA . Hamilton sfida Vettel : “Non posso perdere altri punti”. Il tedesco della Ferrari non si sbilancia: “Sarà una sfida interessante”. (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Formula 1 - Hamilton : 'Nessuna delusione. Ferrari? Meglio nelle strategie ma non più veloce di noi' : Il campione del mondo della Mercedes , che ha un ritardo di 17 punti in classifica dal tedesco Vettel, è chiamato al riscatto dopo le prime due gare di una stagione che, al momento, sembra aver ...

Formula 1 2018 - GP Bahrain. Strategia e velocità nel week-end perfetto Ferrari : Il ritmo della W09 del campione del mondo è stato veramente ottimo e la cosa è facilmente osservabile dal grafico in alto. Al giro 8, quando si è liberato di Gasly ed ha potuto girare a pista libera, ...

Formula 1 - la Ferrari vince ma si nasconde : SHANGHAI 'Una nuova sfida su un'altra pista ancora differente. La Mercedes resta favorita', ha detto Vettel dopo il trionfo in Bahrain. E, in generale, può essere vero. Le Stelle d'Argento hanno fatto ...

MECCANICO FERRARI INVESTITO DA RAIKKONEN AI BOX/ Video Formula 1 : Francesco Cigarini - aperta inchiesta FIA : RAIKKONEN investe MECCANICO FERRARI ai box: Video . GP del Bahrain 2018 di Formula 1: choc durante pit stop. Multa salata per la Rossa: l'incidente costa anche 50 mila euro.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Meccanico Ferrari investito da Raikkonen ai box/ Video Formula 1 : Kimi a Francesco Cigarini - “guarisci presto” : Raikkonen investe Meccanico Ferrari ai box: Video . GP del Bahrain 2018 di Formula 1: choc durante pit stop. Multa salata per la Rossa: l'incidente costa anche 50 mila euro.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:38:00 GMT)

Formula 1 - la Ferrari e il weekend del GP Bahrain : highlights e classifiche : Quello di Sakhir è stato un weekend che i tifosi della Ferrari non dimenticheranno. Il successo di Sebastian Vettel , secondo di fila dopo Melbourne, arriva come un caldo vento nel deserto a ...

Formula 1 Il meccanico Ferrari investito : "Grazie del supporto" : La nottata è passata e con lei la paura. Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito da Raikkonen nel concitato pit stop del GP del Bahrain in cui ha riportato la frattura di tibia e ...

Formula 1 - GP del Bahrain 2018 : festa Ferrari - fenomeno Vettel. LE FOTO : Secondo successo consecutivo di Seb, che con una strategia geniale resiste all'assalto finale di Bottas e tiene dietro le due Mercedes. Paura nel box Ferrari per un incidente che ha coinvolto Kimi ...

Formula 1 - il presidente della Ferrari Marchionne : 'Ferrari solida. Spiace per l'incidente ai box' : "Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista". E' stato questo il primo pensiero e il primo commento di Sergio Marchionne , presidente della ...