Forlì | uccide la figlia disabile e si spara

Forlì - uccide figlia disabile e si spara : 10.50 Ha ucciso con un colpo di pistola la figlia di 45 anni,disabile,e poi si è sparato alla testa, ma non è morto. E' successo a Meldola, sul primo appennino Forlivese. Sono ancora da chiarire le cause.L'ipotesi al momento più probabile sarebbero problemi economici derivanti dai forti costi, forse non più sostenibili, delle cure assistenziali di cui aveva bisogno L'uomo, un pensionato di 73 anni, è stato trasportato in elicottero ...

M5s - l’avvocato Zanforlini candidato a Ravenna : “Io massone? Fatti miei. Mi devono uccidere per farmi rinunciare” : Non smentisce di essere stato massone, ma nonostante questo dichiara che non firmerà l’atto di rinuncia alla candidatura richiesto dal Movimento 5 stelle. “Mi devono uccidere per farmi rinunciare”, è il commento di David Zanfolini, avvocato di Ferrara e candidato all’uninominale con il M5s a Ravenna, intervistato dal Corriere della sera. Dopo Piero Landi, candidato in Toscana, Bruno Azzerboni in Calabria, e Catello ...