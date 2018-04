FORLI' | PENSIONATO UCCIDE LA FIGLIA DISABILE POI SI SPARA Ultime notizie | abbandonati

Pensionato uccide figlia disabile - poi tenta il suicidio nel FORLI vese : Pensionato uccide figlia disabile , poi tenta il suicidio nel Forlivese La vittima aveva 45 anni. Dopo averla uccisa suo padre si è sparato ma è sopravvissuto. Alla base del gesto potrebbero esserci problemi economici per via dei costi legati alle cure assistenziali di cui la donna aveva bisogno Parole chiave: ...

Forlì - pensionato uccide la figlia disabile e poi si spara. È in condizioni gravissime : Ha ucciso con un colpo di pistola la figlia di 45 anni, disabile, e poi ha tentato di suicidarsi. L’uomo, un pensionato di 73 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena in condizioni disperate. L’episodio è successo questa mattina a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alle 8.30 circa il pensionato ha accompagnato sotto casa la figlia, cerebrolesa dalla nascita a seguito ...