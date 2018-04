Forlì | pensionato uccide la figlia disabile e poi si spara È in condizioni gravissime

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ha ucciso con un colpo di pistola ladi 45 anni,, e poi ha tentato di suicidarsi. L’uomo, undi 73 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena indisperate. L’episodio è successo questa mattina a Meldola, in provincia di-Cesena. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alle 8.30 circa ilha accompagnato sotto casa la, cerebrolesa dalla nascita a seguito di complicanze durante il parto. Ma invece di aspettare con lei il mezzo che avrebbe dovuto accompagnarla in una struttura assistenziale, l’ha fatta entrare nel garage. Una volta dentro ha fatto fuoco sullandola sul colpo, e poi si èto alla testa. Immediati i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale in fin di vita. Ancora incerte le cause del gesto. L’ipotesi più probabile, riferiscono i carabinieri, è che il ...