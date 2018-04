Forgotton Anne | data di uscita annunciata per l' avventura animata di Square Enix

eurogamer

(Di giovedì 12 aprile 2018) Come riportato da Videogamer,Collective ha annunciato che dal prossimo 15 maggio sarà disponibile la sua, per PC, Xbox One e PlayStation 4.Si tratta di un titolo con un impatto visivo accattivante e davvero particolare e insieme all'annuncio è stato anche pubblicato un trailer dove possiamo vedere degli spezzoni di gameplay e fasi di gioco che affronteremo nel corso della storia. Tutta l'esperienza sarà arricchita da suggestive sequenze di intermezzo animate che permetteranno al giocatore di immergersi ancora di più in questo strano mondo.L'ci fa vestire i panni dell'eroina, rimasta intrappolata insieme al suo compagno, Master Bonku, nei reami dimenticati: un luogo misterioso dove gli oggetti che di solito si trovano nella vita di tutti i giorni (Vinili, vecchie riviste, giocattoli abbandonati, cianfrusaglie varie) rimangono ...