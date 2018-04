Foodora - respinto il ricorso dei fattorini licenziati. 'Non sono dipendenti ma autonomi' : Foodora, respinto il ricorso dei fattorini licenziati. 'Non sono dipendenti ma autonomi' , Foto Ansa, TORINO respinto il ricorso di Foodora : i rider non sono dipendenti ma lavoratori autonomi, e ...

Foodora - A TORINO RESPINTO RICORSO DEI RIDER/ Grimaldi : “Non hanno ottenuto giustizia - ma andremo avanti” : TORINO, RESPINTO RICORSO dei RIDER contro FOODORA: si chiude il primo processo in Italia contro la società tedesca di food delivery. Le parole della difesa dei fattorini.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Foodora - respinto il ricorso presentato dai rider : «Non sono dipendenti»|Video Pasti a domicilio in bici : come funziona : La multinazionale tedesca della consegna di cibo a domicilio vince la causa intentata da 6 fattorini in bici che denunciavano la subordinazione del rapporto di lavoro

Il ricorso di sei “rider” di Foodora per essere assunti come dipendenti è stato respinto : Lo ha deciso il Tribunale del lavoro di Torino: è stata la prima causa intentata in Italia relativa alla cosiddetta "gig economy" The post Il ricorso di sei “rider” di Foodora per essere assunti come dipendenti è stato respinto appeared first on Il Post.

Il ricorso di sei “rider” di Foodora che chiedevano stipendi più alti è stato respinto : Lo ha deciso il Tribunale del lavoro di Torino: è stata la prima causa intentata in Italia relativa alla cosiddetta "gig economy" The post Il ricorso di sei “rider” di Foodora che chiedevano stipendi più alti è stato respinto appeared first on Il Post.

Foodora - respinto il ricorso presentato dai rider licenziati : La società tedesca di food delivery vince la causa intentata dai lavoratori che contestavano l'interruzione del rapporto di lavoro

Rider Foodora - respinto ricorso a Torino : ANSA, - Torino, 11 APR - Il Tribunale del lavoro Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei Rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di ...

Processo Foodora : respinto il ricorso dei riders : Secondo i giudici i fattorini che consegnano cibo a domicilio per la multinazionale tedesca sono lavoratori autonomi - Il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso presentato da sei riders ...

Foodora - respinto il ricorso presentato dai rider licenziati : Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso , primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, ...

Foodora - respinto il ricorso presentato dai rider : «Non sono dipendenti» : La multinazionale tedesca della consegna di cibo a domicilio vince la causa intentata da 6 fattorini in bici che denunciavano la subordinazione del rapporto di lavoro

Torino - respinto ricorso dei rider Foodora. I legali dei lavoratori : “Italia indietro rispetto agli altri paesi europei” : Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. “Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà”, hanno ...

Torino - respinto ricorso dei rider contro Foodora/ Ultime notizie : “Fattorini sono collaboratori autonomi” : Torino, respinto ricorso dei rider contro Foodora: si chiude il primo processo in Italia contro la società tedesca di food delivery. Le parole della difesa dei fattorini.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Foodora - respinto il ricorso dei rider : Il tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricordo presentato da sei rider che a vevano intentato una causa civile contro la multinazionale di food delivery contro la sospensione dal lavoro nel ...