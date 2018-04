Foodora | il Tribunale respinge il ricorso dei fattorini

blogo

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ildi Torino ha emesso una sentenza che è molto importante per tutto il mondo del lavoro di oggi. Infatti ha respinto ilche idiavevano presentato contro la società tedesca che si occupa di consegna di cibo pronto a domicilio perché li aveva licenziati, o meglio, aveva interrotto il rapporto di lavoro, dopo che essi avevano partecipato a delle mobilitazioni per chiedere un migliore trattamento economico e normativo, fatto che risale al 2016.Perché è importante questa sentenza? Perché nel nostro Paese, ma non solo, è sempre più diffusa l'abitudine da parte delle aziende di affidarsi a lavoratori "autonomi" per evitare la stipula di un contratto di subordinazione, imponendo tuttavia a questi lavoratori orari e modalità di prestazione tipici di un lavoro subordinato. Nel caso in questione, ilha deciso di dare ragione al datore di lavoro, ...