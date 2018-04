FOGGIA | SEQUESTRATI PC ALL’UNIVERSITÀ | 21 INDAGATI Agraria | truffa ai fondi Miur | avviso

Fisco - sequestrati 32 mln a società vicine a ex vicepresidente FOGGIA - : Ruggiero Curci, agli arresti domiciliari, è accusato di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici". Per l'accusa avrebbe ricevuto in nero 1,7 milioni di euro dagli amministratori di alcune ...

