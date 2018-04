Foggia | il pareggio è diventato uno sconosciuto

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) 3 Tutto o niente: si potrebbero descrivere così le ultime quindici partite del, nelle quali i “Satanelli” non hanno mai fatto registrare pareggi, ma soltanto vittorie e sconfitte, rispettivamente nove e sei, per un totale di ventisette punti conquistati tra le ultime due partite del girone di andata e le prime tredici di quello di ritorno VIDEO. Gli ultimi pareggi L’ultimocasalingo risale a-Venezia 2-2 del 16 dicembre 2017 VIDEO, con partita che fu peraltro al cardiopalma: i rossoneri infatti, dopo essere passato in svantaggio per 0-2 allo “Zaccheria” contro i lagunari a causa della doppietta di Zigoni - in rete al 5’ di testa ed al 54’ con un tiro di destro scoccato in caduta - riuscì, tra i fischi di parte della propria tifoseria presente sugli spalti ed alcuni cori in cui venivano richieste le dimissioni dell’allenatore, prima ad accorciare ...