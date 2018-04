Fitness | a primavera è corsa mania | ma dopo i 40 anni boom di lesioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Non solo margherite: con l’arrivo del bel tempo e l’allungamento delle giornate, nei parchi spuntano i runner. In molti insi armano di tuta e scarpe da ginnastica, con la speranza di rimettersi in formai mesi di pigrizia invernale. “Così i nostri studi si riempiono di pazienti:i 40, infatti, lanciarsi in uno sport senza un’opportuna preparazione fisica e senza impostare correttamente il gesto atletico spesso si traduce in traumi, contratture, distorsioni evarie”. Parola di Marco Traballesi, fisiatra e medico dello sport, direttore Uoc Neuroriabilitazione della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, che aggiunge: “Molti corrono, ma basta guardarli per vedere che corrono male”. Perché ci si infortuna facendo sport soprattuttogli ‘anta’? “Il fatto è – dice all’Adnkronos Salute ...