Firenze | padre ubriaco picchia figlia di 17 mesi | due costole rotte Arrestato

(Di giovedì 12 aprile 2018) La bambina di 17è ricoverata con duee lesioni a un timpano. Il, è statodai carabinieri dopo gli accertamenti in caserma. È accusato di averto ripetutamente lagiovedì pomeriggio nella loro casa ain piazza della Libertà. L’uomo, 48enne albanese, era da solo con la piccola e, secondo quanto ricostruito dai militari, l’ha schiaffeggiata più volte. A dare l’allarme è stata una zia dopo che la madre, fuori casa, ha telefonato al marito e avendo capito dalla voce che eraha chiesto alla sorella di andare a controllare. Al suo arrivo la donna ha trovato la bambina piena di lividi per le botte, riporta l’Ansa. La bambina è stata portata d’urgenza all’ospedale Meyer, dove è stata sottoposta ad una tac. Non è in pericolo di vita ma nelle prossime ore resterà ricoverata per ulteriori accertamenti ...