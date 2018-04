Finn Wolfhard di Stranger Things annuncia il primo album coi Calpurnia | Scout | e lancia

optimaitalia

: #FinnWolfhard di #StrangerThings annuncia il primo album coi #Calpurnia, #Scout, e lancia il nuovo singolo #Louie… - OptiMagazine : #FinnWolfhard di #StrangerThings annuncia il primo album coi #Calpurnia, #Scout, e lancia il nuovo singolo #Louie… - rockolpoprock : I Calpurnia di Finn Wolfhard (Stranger Things) annunciano l’EP di debutto. Ascolta il singolo ‘Louie’… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Tutto pronto per il debutto sul mercato discografico didicon la sua band, i: il gruppo di giovanissimi musicisti ha appena pubblicato il singolo di debutto, City Boy, fornendo unassaggio dell'EP di prossima uscita.Insieme al rilascio di un'altra canzone inedita, Louie, è stata ufficializzata anche la data di uscita del disco, che si intitolae sarà disponibile dal prossimo 15 giugno.Il progetto di debutto della band, impegnata in un tour negli Stati Uniti, è composto da sei brani ed è già disponibile in pre-order su iTunes.Ad anticipare l'uscita dell'EP, oltre al singolo apripista City Boy, è arrivato il brano Louie, che è stato registrato dacontemporaneamente per chitarra e voce, allo scopo di catturare il mood del momento: "I testi sono scritti dal punto di vista di un ragazzo che lascia sempre la sua ...