Figli della disperazione | sempre più brasiliani partono per l' Europa

Ritrovata Alice - la modella scomparsa da Savona. Il papà : “Grazie a tutti - mia Figlia sta bene” : La modella 23enne era scomparsa da Savona la scorsa la notte. Il papà su Facebook: "Grazie a tutti, Alice sta bene".Continua a leggere

“Non va a scuola”. Elena Santarelli parla di Giacomo. Il Figlio della showgirl e del calciatore Corradi ha una brutta malattia che la showgirl ha raccontato sui social. Non è mai scesa troppo nei dettagli ma quel che fa sapere ora è una stretta al cuore… : Ne aveva parlato a novembre 2017 e aveva sconvolto tutti: Elena Santarelli ha raccontato della malattia del figlio Giacomo e nessuno ha avuto parole per commentare quel fatto terribile. Il figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi ha solo 8 anni ma sta attraversando un momento molto particolare, una malattia seria contro la quale, però, da vero guerriero, sta combattendo a denti stretti. Il piccolo è ricoverato all’ospedale ...

Abusò della Figlia della compagna : condannato a 8 anni : Il Tribunale di Palermo ha condannato a otto anni di carcere un agente di Polizia penitenziaria accusato di avere abusato per anni della figlia minorenne della convivente, una bimba di dodici anni. ...

CLAUDIO D'ALESSIO - FigliO DI GIGI RINVIATO A GIUDIZIO/ "Sfruttata e maltrattata" : la versione della domestica : CLAUDIO D'Angelo è finito nei guai per la doppia accusa di lesioni e violenza privata ai danni della colf che sarebbe stata aggredita proprio dal FIGLIO di GIGI. Ecco i dettagli(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Abusò della Figlia della compagna - condanna a otto anni : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale di Palermo ha condannato a otto anni di carcere un agente di Polizia penitenziaria accusato di avere abusato per anni della figlia minorenne della convivente, una bimba di dodici anni. Per l'imputato, accusato di atti sessuali aggravati, la pm Alessia Sina

Heather Parisi Figli : chi sono - età e biografia della famiglia della showgirl : Heather Parisi ha quattro figli: chi sono e da quali relazioni sono nate? Età e biografia della prole della showgirl non sono affatto un mistero e abbiamo raccolto tutte le informazioni indispensabili per conoscere la famiglia di Heather. La showgirl è tornata in televisione tra i componenti della commissione esterna del Serale di Amici di Maria De Filippi e già nella prima puntata non si è lasciata intimorire dai pareri dei professori, ...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e Figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

Autobomba a Limbadi - la madre della vittima : "Mai avuto paura. Vivrò e combatterò per mio Figlio" : Matteo Vinci ucciso ieri in un attentato, la donna: "Siamo sicuri che siano stati i Mancuso. Ma di loro non ho mai avuto paura e non ne avrò mai"

La Figlia della spia Skripal dimessa dall'ospedale : Londra, 10 apr. , askanews, Yulia Skripal, avvelenata da un agente nervino a Salisbury insieme al padre Sergey, ex spia russa, è stata dimessa ieri dall'ospedale dove si trovava dal 4 marzo, dopo che ...

Alessia Marcuzzi - la battuta pesante della Gialappa's : «Figli con mezza Italia» : Negli ultimissimi giorni, Alessia Marcuzzi è stata raggiunta da una lettera aperta di Eva Henger in cui l'ex naufraga la metteva al corrente di essere stata bullizzata anche professionalmente a causa ...

Isola dei Famosi - la mamma di Bianca rivela in diretta il dramma segreto della Figlia : Nel corso della semifinale dell' Isola dei Famosi Bianca Atzei è stata pesantemente criticata dai suoi compagni d'avventura e anche dagli ex naufraghi. La cantante è stata accusata da tutti o quasi di ...

“Che hai - amore della mamma?”. Choc sul fasciatoio. Cambia il pannolino alla sua bimba - la piccola si lamenta tantissimo e Gemma capisce che qualcosa non va. Così inizia a controllare il corpicino della Figlia : quel che vede la lascia senza fiato. Senza mettervi addosso il panico - sappiate che capita più spesso di quanto si immagini : Si chiama Gemma Fraser, è di Edimburgo, è mamma di Orla e, sulle pagine del Daily Mail ha raccontato una storia atroce che riguarda la sua bambina. È una storia allucinante provocata da una cosa banalissima che quindi può capitare a chiunque. Per questo Gemma ha deciso di rendere pubblica la sua storia affinché altre mamme non si trovino a vivere ciò che ha vissuto lei. La sua piccola Orla ha rischiato di perdere due dita del piede per colpa di ...

“È sbocciata”. La Figlia vip incanta il web : insieme alla mamma - eccola prendersi le luci della ribalta a soli 14 anni. E in tanti già scommettono su un suo futuro da star : I figli dei vip dello spettacolo, soprattutto di quelli con la V maiuscola, sono da sempre argomento di discussione continua tra i fan. Impossibile passare inosservati, d’altronde, quando si sfoggiano certi cognomi sulla carta d’identità. E altrettanto difficilissimo trovare una propria strada nel mondo dello spettacolo senza dover fare costantemente i conti con il peso di genitori molto ingombranti, alle volte troppo. Tra chi ...

Claudia Galanti e la morte della Figlia : "Adesso ricomincio da Parigi" : Quattro anni fa la figlia di Claudia Galanti, Indila Carolina avuta con l'ex compagno Arnaud Mimran, morì a soli nove mesi per un'infezione batterica. Sul Corriere della Sera la modella paraguaiana parla della scomparsa della sua bambina: Quando l'ho saputo ho cominciato a distruggere tutto quello che avevo davanti a me, tavolini, bicchieri. Lanciavo le sedie per aria e gridavo. Non so come mi hanno imbarcata sul volo per Parigi, ero ...