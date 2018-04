Fifa 18 Sfida Creazione Rosa FGS Manchester | le soluzioni!

Fifa 18 Sfida Creazione Rosa Paolo Maldini Icon Prime : EA Sports ha attivato giovedì 22 marzo questa nuova Sfida Creazione Rosa che permette di ottenere come premio la card di Paolo Maldini una delle Icon e di FUT, nella sua versione Prime ossia quella con la valutazione più alta che, a partire da stasera, sarà disponibile anche nei pacchetti. Vediamo insieme quali sono i requisti, i […] L'articolo Fifa 18 Sfida Creazione Rosa Paolo Maldini Icon Prime proviene da I Migliori ...

Mondiali 2026 - a giugno la decisione della Fifa : è sfida Marocco-Nord America - per ora : Il primo Mondiale a 48 squadre non potrà essere come gli altri. La riforma di Gianni Infantino, presidente FIFA, è ormai realtà, con una competizione storica che si evolve e potrebbe addirittura ...